DRAM價揚 模組廠營運旺

三大DRAM原廠近期縮減供貨量，加上生產鏈中的DRAM庫存水位明顯偏低，ODM／OEM廠或系統廠在預期DRAM將供給吃緊情況下提前進行庫存回補，帶動近期DRAM現貨價格急漲。

2021年以來4Gb DDR4及DDR3顆粒累計漲幅擴大至10～20％，法人認為有利於南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、威剛（3260）等業者2021年營運表現。

DRAM現貨價近日內出現急漲走勢，包括標準型、利基型、行動式等DRAM價格全面上漲。根據模組業者消息，標準型8Gb DDR4現貨價達3.55～4.05美元，4Gb DDR4現貨價漲至2.1～2.6美元。利基型4Gb DDR3近期價格漲勢凌厲，現貨價已漲至2.45～2.75美元，2Gb DDR3現貨價也漲至1.6～2.2美元。

模組業者指出，DRAM現貨價2020年12月大漲20％，2021年1月上旬價格續漲但漲勢和緩，不過近期因為DRAM廠供貨量明顯減少，通路及終端的追價力道轉強，1月下旬DRAM現貨價出現急漲走勢，累計1月以來標準型DRAM漲幅已達10％左右，而利基型DRAM價格漲幅更擴大至20％上下。

由供給面來看，三大DRAM廠近期正在進行製程及產品線轉換，標準型DRAM顆粒供貨量明顯減少。同時，韓系DRAM廠將舊生產線移轉量產CMOS影像感測器，則導致DDR3供貨量持續降低，利基型DRAM供給吃緊情況更為明顯。

但由需求面來看，5G手機、筆電及伺服器等生產鏈在2020年下半年進行DRAM庫存調整降至四周以內，然而DRAM廠近期供貨量減少，同時在預期2021年DRAM市場將供給吃緊且價格看漲的情況下，回補庫存買盤持續湧現，追價採購的態勢明確，所以帶動現貨價急漲行情。由於三大DRAM廠供貨持續緊縮，預期現貨價將會續漲到農曆年後。

DRAM現貨價持續拉高，第一季標準型、伺服器、繪圖型、利基型等DRAM合約價都將止跌回升，由於三大DRAM廠2021年仍嚴格管控產能增加幅度，業界對於合約價逐季上漲到第四季已有共識。法人指出，DRAM價格回升，對南亞科、華邦電、晶豪科、威剛等營收及獲利均將帶來成長動能，看好2021年營運將隨著價格走勢逐季成長。