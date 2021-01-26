凱美 去年獲利年增70%

凱美（2375）因被列為警示股，遭主管機關要求公告去年12月自結損益，單月歸屬母公司淨利達4,000萬元，年增82％，由於凱美日前已經公布10月、11月自結損益，因此2020年的獲利呼之欲出，根據凱美的公告，2020年獲利約5.61億元，較前一年度成長70％，以減資後股本計算，EPS達4.13元，獲利進度符合預期。



凱美近日因股價波動劇烈，遭主管機關列為警示股，且被要求公布單月損益自結數，根據凱美的公告，該公司12月營收達4.29億元，年增15％，稅前盈餘4,900萬元，年增36％，歸屬母公司淨利達4,000萬元，較去年同期成長82％，單月EPS達0.25元，年增32％。



由於凱美10月、11月自結損益也已經公告，根據公告的數字，凱美10月、11月歸屬母公司淨利分別達5,000萬元、5,400萬元，累計凱美去年第四季歸屬母公司淨利達1.44億元，較前一季度成長12.5％，年增9.92％，加計凱美去年前三季獲利4.17億元，凱美2020年全年獲利約5.61億元，較前一年度大幅成長70％，以凱美去年減資後股本13.58億元計算，去年每股盈餘4.13元，符合法人預期，不過相關數字仍需經會計師查核。



凱美為泛國巨集團旗下鋁質電容器廠，今年2月將與全球第三大電阻廠旺詮編列合併報表，整合雙方資源，旺詮營收規模龐大，新凱美正式成軍之後，晶片電阻營收比重上看60％；去年第一季有疫情衝擊，大陸廠區延後開工的負面效應，導致比較基期降低，因此今年第一季包含凱美在內的被動元件廠，可望順利繳出營運年增財報。



受台股26日重挫大跌影響，凱美收盤價99.1元，百元價位得而復失，下跌幅度高達7.38％，市值約134.57億元。