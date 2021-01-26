台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束

台積電遭外資連5日倒貨近12萬張，股價上周四（21日）衝上679元後，今（26日）盤中殺到610元，短短3個交易日暴跌10%，追高的散戶哀號到底跌完了沒？對此，分析師指出，台積電在570～605元之間將出現止跌訊號，今天盤中見到610，距離605支撐不遠，一場殺戮快結束；另從技術面來看，若出現「成交量急速萎縮」或「量大不跌反漲」也是判斷股價是否煞車的重要關鍵。

台積電今年以來多頭氣勢如虹，從元月4日的530元頭也不回一路漲到679元神蹟價，不到一個月時間狂漲近3成，但近日慘淪外資提款機，連續5個交易日狂賣11.6萬張，股價也重挫至今盤中最低610 元，終場跌2.5%，收在617 元，近3個交易日市值已蒸發 1.45兆元。

台積電三天閃崩10%，讓不少追高在650元以上的散戶措手不及，頻頻哀嘆到底跌完了沒有？還要跌多久？

摩爾投顧分析師龔中原指出，今日台股連續3天大跌800多點，主因是來自於台積電的連續下挫，而外資法人也呈現持續賣超的結果， 台積電能否止跌並不取決於外資的買賣超，而是在於股價是否合理？

他分析，在去年（2020年）每股獲利約20元，企業獲利成長將近40%，但是以台積電往年配息率70%去計算每股獲利，年度配息約14元來進行估算，股價的合理投資位置應該為560～570元，而近期股價卻上漲至679元純屬超漲，也因此1月8日當台積電股價突破570元，外資便持續站在賣方，因為570元之上配息殖利率不到2.5%，且外資法人主要是以長線投資為主，之後連續賣超並不足奇。

龔中原認為，台積電已連續三天下跌，最低價位來到610元，距離短期支撐位置605元非常接近，所以投資人不必再過度擔心，當下可注意570～605元之間，將會出現止跌訊號的。從技術面的角度來說，若出現量「成交量急速萎縮」或是出現「量大不跌反漲」，則短期「支撐」訊號就出現了。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

台積電失魂 散戶大逃殺 專家曝2大元兇

連3天被提款！台積電市值縮水逾1.5兆元

小資買台積 祕笈大公開

存股越存越虧怎麼辦？達人4招大公開

還能買進台積電嗎？如何評估成長性