台股泡沫化危機 老謝：這5家巨頭是關鍵

今年以來股市強漲與實體經濟脫鉤，財金首長相繼提出金融資產泡沫化疑慮；台股在「萬六」之際是否有崩盤危機？財信傳媒董事長謝金河今天表示，台股5家公司若撐不住，台股就會有崩盤危機。今年全球股市波動會擴大，美國打疫苗的速度若加速，可能牽動美元轉強，推動FED升息。

北威論壇今就「拜登主政下的美國」進行討論，該這場論壇將由台新投顧李鎮宇總經理、中信金融管理學院林建甫講座教授、台大政治系楊永明教授、財信傳媒謝金河董事長，以及香港北威國際集團劉憶如教授分別從不同角度探討。

謝金河針對台股提出觀點，謝金河表示，1990年時台股在站上12682後，就出現泡沫化，當時千元以上的台股有8檔，分別是：國泰人壽，彰銀，華銀，一銀，北企銀，中華開發，台火，華園飯店。之所以造成泡沫化是獲利無法支撐高漲的股價，以國泰人壽而言，1989年的EPS為8.52元，股價淨值比91.77倍，本益比高達231.8倍。因此當時股價上萬點後隨即崩跌。台股經30年的修正，當時的千元股台火（9902）一度最低慘跌到只有2元。

謝金河認為，30年來的台股蛻變，產業結構也出現很大的改變，現在的「千金股」都是高毛利率個股，矽力-KY（6415）毛利率為49％，祥碩（5269）毛利率為52.64％，信驊（5274）毛利率達64％，而大立光毛利率達65％。

謝金河認為台股是否崩盤的5檔關鍵公司分別為：台積電（2330），鴻海（2317），聯發科（2454），台達電（2308）和聯電（2303）。他也醒投資人，新台幣的升值會出乎大家的預期；1980年代，新台幣從40.6元升到25.56元，台股當時從636點漲到12682；現在新台幣又再進入升值循環，所以投資人要掌握好人生難得遇到的轉折機會，這波新台幣升值也是產業淘汰的轉捩點！

（時報資訊 任珮云）

延伸閱讀

台積電慘跌 分析師不意外 道破關鍵原因

外資賣超288億 台積軟腳 台股破15,700

股匯續跌 新台幣連三貶

台積電失魂 散戶大逃殺 專家曝2大元兇

換股大作戰 封關長假前的關鍵時刻

還能買進台積電嗎？如何評估成長性

誰來挑戰股王? 台積電的千元驚奇之旅