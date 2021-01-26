1月26日一分鐘強弱勢股
1月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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大銀微系統(4576)
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9.96
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半導體業復甦，訂單看到6月，股價連日飆、創近2年新高
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松翰(5471)
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9.96
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車用晶片接單看旺至Q3，股價突破整理區間、衝波段新高
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全球傳動(4540)
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9.93
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訂單能見度至Q2末，產品報價喊漲，股價登逾1年半高峰
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同致(3552)
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9.89
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電動車題材持續火熱，股價高檔整理結束，買盤轉進攻漲停
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九齊(6494)
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7.55
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短均糾結向上，線型多頭排列，成交量倍增，股價拉長紅K
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安普新(6743)
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7.14
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2021電競耳機、TWS出貨均可望大增，營運成長持續看俏
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晶技(3042)
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7.11
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搶攻電動車+擴大新事業，日前獲外資青睞，目標價喊百元
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耿鼎(1524)
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7.04
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車用電子族群近日吸睛；成交量暴增近29倍，帶動股價反彈
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毛寶(1732)
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6.51
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疫情轉趨緊張、高達5,000人居家隔離，防疫族群行情再起
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祺驊(1593)
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5.24
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有機會打入Peloton供應鏈，划船機零組件最快Q2出貨
製表：方歆婷
1月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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驊訊(6237)
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9.69
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外資近期連續多日大舉賣超；股價5日線交叉10日線向下
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天鈺(4961)
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9.68
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投信近日賣多於買；股價高檔現轉弱跡象、昨摔至月線下方
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金麗科(3228)
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9.23
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連4日遭列警示股；外資籌碼出現鬆動；股價苦吞長黑K
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旺矽(6223)
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8.49
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漲多賣壓出籠衝擊股價；新台幣強升，獲利恐不如營收強
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世芯-KY(3661)
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7.71
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投信近日賣多於買；獲利賣盤調節，股價向10日線求支撐
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京鼎(3413)
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7.57
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賣盤獲利調節、股價高檔回落，長黑K棒摜破5、10日線
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凱美(2375)
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7.38
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漲價利多不敵大盤大幅回落拖累，股價回落、向短均求支撐
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長聖(6712)
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7.29
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股價高檔震盪，5日均線出現下彎，長黑K棒逼近10日線
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立積(4968)
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7.1
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投信近日賣多於買；連7日遭列警示股；黑K棒破5日線
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晶心科(6533)
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6.83
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遭列警示股；獲利賣壓不小，拉回股價、向5日線求支撐
製表：方歆婷
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