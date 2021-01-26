1月26日一分鐘強弱勢股

1月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

大銀微系統(4576)

9.96

半導體業復甦，訂單看到6月，股價連日飆、創近2年新高

松翰(5471)

9.96

車用晶片接單看旺至Q3，股價突破整理區間、衝波段新高

全球傳動(4540)

9.93

訂單能見度至Q2末，產品報價喊漲，股價登逾1年半高峰

同致(3552)

9.89

電動車題材持續火熱，股價高檔整理結束，買盤轉進攻漲停

九齊(6494)

7.55

短均糾結向上，線型多頭排列，成交量倍增，股價拉長紅K

安普新(6743)

7.14

2021電競耳機、TWS出貨均可望大增，營運成長持續看俏

晶技(3042)

7.11

搶攻電動車+擴大新事業，日前獲外資青睞，目標價喊百元

耿鼎(1524)

7.04

車用電子族群近日吸睛；成交量暴增近29倍，帶動股價反彈

毛寶(1732)

6.51

疫情轉趨緊張、高達5,000人居家隔離，防疫族群行情再起

祺驊(1593)

5.24

有機會打入Peloton供應鏈，划船機零組件最快Q2出貨

製表：方歆婷

1月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

驊訊(6237)

 9.69

外資近期連續多日大舉賣超；股價5日線交叉10日線向下

天鈺(4961)

 9.68

投信近日賣多於買；股價高檔現轉弱跡象、昨摔至月線下方

金麗科(3228)

 9.23

連4日遭列警示股；外資籌碼出現鬆動；股價苦吞長黑K

旺矽(6223)

 8.49

漲多賣壓出籠衝擊股價；新台幣強升，獲利恐不如營收強

世芯-KY(3661)

 7.71

投信近日賣多於買；獲利賣盤調節，股價向10日線求支撐

京鼎(3413)

 7.57

賣盤獲利調節、股價高檔回落，長黑K棒摜破5、10日線

凱美(2375)

 7.38

漲價利多不敵大盤大幅回落拖累，股價回落、向短均求支撐

長聖(6712)

 7.29

股價高檔震盪，5日均線出現下彎，長黑K棒逼近10日線

立積(4968)

 7.1

投信近日賣多於買；連7日遭列警示股；黑K棒破5日線

晶心科(6533)

 6.83

遭列警示股；獲利賣壓不小，拉回股價、向5日線求支撐

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組