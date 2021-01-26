連3天被提款！台積電市值縮水逾1.5兆元

台積電ADR25日上漲逾1％，但台積電（2330）今日開低走低，盤中跌15元至618元，創近五日新低。台積電連續第三天下跌，若從上周四創下的679元高價算，近三天已跌61元，市值從最高的17.6兆元縮水至今日最低的16兆餘元，市值縮水約1.58兆元。

隔夜台積電美國存託憑證（ADR）收高，台積電ADR收在130.52美元，漲1.38美元，漲幅1.07％，換算每股約為台幣741.12元。台積電本周一收低至633元，外資法人25日續賣超台積電27584萬張，外資已經連續4個交易日賣超台積電共約11.2萬張。

台積電近三天股價自高點回落，主要受到英特爾（Intel）委外代工政策不如預期；原本市場預期英特爾今年開始將大舉委外代工，台積電為最大受惠者，但處理器龍頭英特爾（Intel）上周四表示，直到2023年多數產品依然會在自家生產。受到英特爾（Intel）委外代工政策不如預期，台積電今天早盤再度開低走低，連續第三天下挫。

台積電上周四盤中股價創下679元天價，但隨著英特爾（Intel）委外代工政策不如預期，加上外資近期逢高調節，股價連續第三天下跌，未再創新高。

英特爾（Intel）上周表示，直到2023年多數產品依然會在自家生產，部分人士擔憂台積電大單恐落空。

不過，台積電挾著製程技術持續領先優勢，包括蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與聯發科等大廠積極下單，需求仍非常強勁。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3％，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10％，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15％。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10％至15％。

台積電並將今年資本支出拉高到250億~280億美元，相較於2020年資本支出約172.4億美元，等於年增45％~62％，並再創新高。

（時報資訊 沈培華）

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