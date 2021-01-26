1/26上市、櫃企業營運快報

今（1/26）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.優群(3217)佈局半導體先進封裝材料發酵，繼微型沖壓件打入美系手機客戶後，取代錫球應用於SiP封裝的微型沖壓件與3家國內封裝大廠合作，並已開始試量產出貨封裝大廠，若試量產順利，出貨可望逐步放量搶食先進封裝製程龐大商機。

在Type C、微型沖壓件等產品出貨穩定成長下，優群總經理劉義興表示，今年業績可望優於去年，再創歷史新高。

2.全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）26日宣佈推出全新Wi-Fi 6 AX1800雙頻Mesh無線路由器COVR-X1870，完美結合最新Wi-Fi 6 Mesh次世代連網技術，提供更快速度、更大頻寬，讓用戶順暢體驗4K串流影音、VR遊戲、高品質視訊通話等。

而COVR-X1870任一台皆可當主機，可輕鬆彈性擴充家中Mesh網路系統，創造無縫高速的大空間連網。

3.電機大廠東元布局電動巴士動力系統產品，估第2季製造供貨，新產品預計下半年測試，東元看好台灣電動商用車商機可期，研發電機電控高功率與高電壓新產品，預計下半年完成投入電動商用車市場。

4.根據人力銀行的調查結果，受到疫情影響，2021年多數民眾的年終獎金恐將以往減少，僅56%上班族們預期能領到年終獎金，創下近八年來新低，而企業預計發放的年終獎金平均約為1.15個月，亦創下九年來新低水準。

面對縮水的年終獎金，民眾們要如何規劃運用才能發揮最大效用？台新銀行理建議民眾領到年終獎金後，掌握三大原則「扣除開銷好運用」、「規劃存錢好分配」與「提前理財好收益」，積極把握一年一度最佳理財機會。

5.台灣高鐵（2633）為善盡企業社會責任，積極推動供應鏈管理以促進供應商永續發展，特別於今年初完成「高鐵採購網」建置並上線開放廠商投標。

台灣高鐵表示，「高鐵採購網」藉由採購作業電子化建置，大幅減少紙張使用、落實環境保護，更進而提升高鐵各項採購案件的招、投、審、決作業辦理效率，並可減少供應商投標成本，提高供應商投標意願，達到擴大商源目的，為公司及股東創造更大效益。

6.交通部長林佳龍26日舉行記者會，說明交通部2020年施政成果及未來展望。在邊境防疫上，交通部除了停止陸客團、限縮航線。

2020年2月3日武漢包機回台，建構獨立檢疫站。防疫車隊至今提供21餘萬人次點對點服務。補助的防疫旅館也提供11.1萬人次入住。

另有中華郵政投入口罩、酒精配送及振興券發放，中華電信協助提供防疫手機、門號及1922防疫專線。林佳龍強調，感謝交通防疫國家隊的幫忙！

7.梭特(6812)送件申請上興櫃。

梭特成立於99年6月，主要業務為IC/LED分類挑揀設備、IC/LED封裝設備及AOI自動光學檢測設備，董事長兼總經理為盧彥豪，目前股本為2.71億元，108年合併營收為4.31億元，稅後盈餘為1.24億元，每股盈餘為6.4元。

8.正瀚生技（6534）26日舉辦第二屆「正瀚生技創新獎」頒獎典禮，總獎金共107萬，創下農業生技領域獎學金的新高紀錄，台大是大贏家。

正瀚生技創新獎分「基礎理論組」與「應用創新組」，本屆總計有來自全台二十四個學界單位、共三十八組學生申請競逐這項農業生技領域最高獎學金之獎項，競爭激烈。

9.近期全球主要指數漲幅，港股表現相對出色，截至1月22日，恒生指數累積上漲8.14％。證交所表示，預計2月4日掛牌的中信中國高股息（00882）ETF，將是今年首檔新上市ETF，主要鎖定在香港上市、高股息率的中國企業，掛牌後可望為國人提供更多元的ETF以利投資布局。

10.疫情升溫，國泰人壽今天宣布，國壽保戶的醫護人員如果不幸確診，將得到新台幣5萬元慰問金；不幸確診的醫護人員即使不是國壽保戶，也可獲得2萬元慰問金，為所有醫護人員加油打氣。

11.大立光控告先進光侵權，求償金額高達新台幣140億元訴訟案，一審判決出爐，台中地方法院對先進光前員工判賠60萬元罰金，其餘被訴部分則全部無罪。