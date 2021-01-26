1/26盤中焦點股 重點摘要

今（1/26）日熱門焦點股如下：

（1）美利達去年獲利估創高 早盤衝上波高點

美利達（9914）獲投信力挺，連續9個交易日買超，今日開盤續旺，股價最高衝到294.5元、大漲3％，平了上一波創下的高價！

不過，9點半過後，隨著投資人獲利了結，股價最低重挫至276.5元、上下振幅超過6％；美利達目前股價下跌逾2％，成交量破千張。

美利達2020年合併營收270.92億元，前三季每股大賺9.75元，2020年全年獲利估將創下歷史新高。

法人表示，美利達在手訂單已看到2022年首季，加上轉投資的SBC業績持續成長，可望貢獻豐碩的業外收益，助攻美利達2021年營運續旺。（工商時報 曾麗芳）

（2）中美晶除息 早盤急漲快速填息

太陽能廠中美晶今天除息，每股配發新台幣3.5元現金，股價表現強勁，早盤一度急拉至170.5元，漲3.5元，開盤不到2分鐘即順利完成填息。

中美晶去年股東常會完成公司章程修訂，改採每半年配息1次。隨著多晶矽長約包袱解除，旗下半導體矽晶圓子公司環球晶獲利穩定，中美晶去年上半年每股純益4.96元，董事會決議每股配發3.5元現金股利。

外資25日在中美晶除息前夕賣超3402張，棄息意味濃厚，投信則買超1471張，呈土洋法人對作局面。中美晶今天早盤股價急拉達170.5元，漲3.5元，順利完成填息。

除持續在太陽能產業創新發展，中美晶並強化營運布局，透過轉投資朋程、台特化及宏捷科，深化在半導體產業鏈的投資，將事業版圖擴展到車用元件、先進半導體製程專用特殊氣體及第3代半導體領域。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：本土法人持續低接、昨夜ADR漲1.07%，盤初股價開低後翻紅、一度漲至640元。

2.東和鋼鐵(2006)：三大法人連兩日攜手買超，支撐股價力守高檔，相對大盤穩健。

3.怡利電(2497)：電車題材夯，外資連買超4個交易日，今早放量觸及漲停。

4.車王電(1533)：電車題材續熱，股價飆65元、近六年新高。

5.華義(3086)：多頭湧入，挾量漲停。

6.矽格(6257)：斥資46.2億元收購聯測，早盤帶量上揚逾2%，一度觸及54.7元、續創短高。

7.松翰(5471)：車用晶片接單，看旺至Q3，買方氣焰高，股價觸及漲停，衝上波段新高價。

8.光寶科(2301)：光學雷達概念股持續發威，外資回頭敲進，晨盤續漲近6%，再寫波段新高價。

9.佳世達(2352)：友達再砸3.04億元加碼股票，外資亦連4日買超，激勵早盤上漲逾4%。

10.浩鑫(2405)：布局防疫應用，拚營收獲利雙成長，推升股價續漲逾5%。

11.鴻海(2317)：外資一面看好後市，目標價喊到150元，多方吃補，今早以125元再創高，寫下近10年高價。

12.同致(3552)：電動車題材剎不住，高檔整理結束，今早跳上漲停板。

13.冠德(2520)：內外皆美，今年獲利拚七年高點，股價谷底翻，早盤走高約1%，回到5日、10日線上。

14.南六(6504)：防疫題材守護股價，底部墊高拚穩180元。

15.統一證(2855)：股市熱絡為業績注入活水，回檔修正結束，走高逾2%。

16.貿聯-KY(3665)：電動車加持股價欲小不易，大漲3%，拚站穩300元。

17.彩晶(6116)：中小面板喊漲，獲外資及自營商連3買，晨盤勁揚2%，呈現連4紅。

18.大立光(3008)：蘋果法說在即，供應鏈按讚，近日獲三大法人偏多力挺，今日站穩3000元及月線關卡。

19.臺龍(6246)：買盤點火，連拉2根漲停，拚返月線。

20.璟德(3152)：獲投信連5買，晨盤跳漲逾半根停板，敲門500關。

21.直得(1597)：陸推內循環，工具機廠訂單回春，多頭喜出望外，早盤急拉大漲9%，登波段高。

22.全球傳動(4540)：訂單能見度看到第二季末，產品報價喊漲，晨盤快攻觸頂，登逾1年高峰。

23.大銀微系統(4576)：Q2訂單滿載，訂單看到Q3，激勵連拉4根長紅棒，今彈漲7%，改寫逾1年半高價。

24.大同(2371)：攻太陽光電，建置量拚成長五成，晨盤獲買盤敲進力挺，股價放量彈漲3%，站穩各短均線。

(編輯整理：李慧蘭)

（4）營運動能強 璟德波段上看「六」字頭

凱基投顧科技產業分析師黃新迪指出，璟德（3152）為大中華區龍頭高頻射頻前端元件與模組廠，專精於低溫陶瓷（LTCC）技術，看好2021、2022年5G裝置需求大增與Wi-Fi 6升級循環，將帶動獲利與評價調升，初評「買進」，推測合理股價620元。

凱基指出，5G、Wi-Fi 6升級循環刺激LTCC元件需求大增，預估2020～2022年整體智慧型手機LTCC需求年複合成長36％，動能包括：

一、因應多入多出（MIMO）1T4R無線技術升級，5G智慧機搭載LTCC元件量從4G機型的3～5顆，躍升至10～18顆；

二、華為制裁下，大陸智慧機品牌廠需求增加，其產品搭載LTCC元件之數量因射頻（RF）前端整合程度較低而較多。

三、為了增加資料容量與覆蓋範圍，應用處理器（AP）與路由器升級Wi-Fi 6，並導入三頻Wi-Fi架構，濾波器需求因此增加。

璟德以優越客製化設計及研發技術等競爭優勢，成為Oppo、Vivo、小米等大陸智慧機廠商LTCC元件主要供應商。凱基預估，璟德2021、2022年每股純益將分別年增37與28％，至16.10、20.65元。

黃新迪說明，璟德成長動能主要來自因應性能要求增加，5G應用LTCC元件之層數與面積增加，消耗產能達4G規格之4～6倍；其次，因產品競爭力佳，搶占日系同業手機與Wi-Fi應用市占率；再者，璟德產品組合優化，加上同業競爭減弱，獲利能力將增強，使利潤率擴張。（工商時報 簡威瑟）

（5）儒鴻 外資推一把喊買、目標價500元

亞系外資出具最新儒鴻(1476)報告，給予「買進」評等，目標價500元。法人估人今年儒鴻獲利年增2位數。儒鴻近期股價在季線附近整理。

儒鴻去年營收達281.75億元，年增0.18%，創歷史新高；而去年4Q單季營收為93.26億元，季增26%，年增20%，亦創歷年單季新高。

儒鴻砸64億元在新莊打造的全新營運總部，預計最快2022下半年落成，新總部大樓擬打造樓高19層的複合式新總部，儒鴻目前全球員工將近2萬人。

其中台灣就有約2000人，目前儒鴻在五股總部有兩棟大樓，分別為8層樓和5層樓，但空間還是不敷使用，公司另外在附近4個地方租了辦公區，人員四散各地。

未來新總部落成後，總樓地面積廣達1.5萬坪，可以讓儒鴻所有台灣員工聚集在一起辦公，溝通更方便，以發揮更大戰力。

儒鴻新總部選擇落腳新莊，看好新莊副都心未來的發展潛力。未來儒鴻新總部落成後，除了一半自用，另外一半可以出租，一樓規畫租給銀行，另外還有咖啡廳、健身中心等商業空間，整個生活機能會更完整，儒鴻也可以收租金，為公司營運帶入額外挹注。（時報資訊 任珮云）

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