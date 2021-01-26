存股越存越虧怎麼辦？達人4招大公開

沒有抱不了的股票，只有抱不住的成本！

最近存股族熱切討論這則新聞「外資賣超215億 金融股慘淪提款機」，金融雜音漸漸越多，也看到越來越多人離開了！

大盤一直漲，金融沒跟上，但是大盤跌，金融一定跟上！也造成許多人信心漸失，再加上若是從2019年開始進場的，參與除權息後成本還略高於股價，帳面虧損！

怎麼辦？

有人問悟天這個問題，但說真的，存股除了觀念之外，還有選股、倍數、調節、資金控管等等因素！都需要投資人審慎評估考量，並非一句現在買，或是立刻賣就可以執行的，畢竟，每個人的狀態不同！

我現在還持有500多張第一金，是因為目前成本只有11元，再加上我還有可以加碼的資金在手中，我對於未來的方向是邊觀測邊執行，今年配0.7我就還有35萬現金流可以持續加碼，今年配0.4，我就還有20萬可以加碼！今年配股若配0.4…那我還可以直接拿到20張持股！

所以對於我來說，等待、觀察、續抱、加碼是我目前可以執行的「操作」，但若是「滿手」、「沒現金」或是「成本過高」的人而言，思維和想法鐵定跟我不一樣，因為手中籌碼和成本會直接影響「心理狀態」，不同的成本會有不同的思維：低成本想的是什麼時候可以再加碼？中成本想的是為什麼我還沒有賺錢？高成本想的是我怎麼會買這檔股票？如果有機會我一定賣掉換別檔…

房市有一句話：沒有賣不出的房子，只有賣不掉的價格！那在存股應該也有一句話：沒有抱不了的股票，只有抱不住的成本！

如果成本過高，那就必須回頭檢視自己「當初」為什麼要在股價較高的時候「堅持」買進了？是否受到當時「氛圍」的影響？認為非買不可？又或者是當初「資金控管」沒有做好？將大部分的資金都買在高檔區，造成現在成本下降太慢？

不論為何？這已經是個事實，在股市中，沒有賺到錢就一定可以賺到「經驗」！檢視一下當初的操作行為，再看一下當時的投資心理狀態，問自己如果再來一次會怎麼做？這也是一種成長！

現在金融股雜音多，我不會登高一呼要大家繼續存股，我只能說，做任何投資以前應該先清楚明白自己在做什麼！因為這才是對自己的投資「負責」。問我，我只能跟你說我自己目前的「狀態」，但那是我，不是你，適合我的方式不見得適合你！找出自己的投資SOP步調才是最重要的事！

我很開心這次股市上漲讓我又學習到了更多並且有機會修正自己的操作，但我不會因為自己沒有買到台積電而難過、自責或是不開心，因為在股市中22年，來來往往的這就是股票市場，但能在過程中持續學習成長、不斷精進才是改變我投資績效的最佳方式！

股票市場不是只有一天、一個月、或是一年，理性、謙卑，永遠承認自己不足並學習才是長期投資該有的態度。

作者簡介_孫悟天

數學系碩士畢業，超人氣的存股部落客，所寫的投資理財文章吸引上萬「存 粉」的追蹤。

本文由孫悟天授權轉載，原文出處。

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!