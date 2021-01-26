通吃5G、Wi-Fi 6 凱基初評璟德喊上6字頭

凱基投顧科技產業分析師黃新迪指出，璟德（3152）為大中華區龍頭高頻射頻前端元件與模組廠，專精於低溫陶瓷（LTCC）技術，看好2021、2022年5G裝置需求大增與Wi-Fi 6升級循環，將帶動獲利與評價調升，初評「買進」，推測合理股價620元。

凱基指出，5G、Wi-Fi 6升級循環刺激LTCC元件需求大增，預估2020～2022年整體智慧型手機LTCC需求年複合成長36％，動能包括：一、因應多入多出（MIMO）1T4R無線技術升級，5G智慧機搭載LTCC元件量從4G機型的3～5顆，躍升至10～18顆；二、華為制裁下，大陸智慧機品牌廠需求增加，其產品搭載LTCC元件之數量因射頻（RF）前端整合程度較低而較多；三、為了增加資料容量與覆蓋範圍，應用處理器（AP）與路由器升級Wi-Fi 6，並導入三頻Wi-Fi架構，濾波器需求因此增加。

璟德以優越客製化設計及研發技術等競爭優勢，成為Oppo、Vivo、小米等大陸智慧機廠商LTCC元件主要供應商。凱基預估，璟德2021、2022年每股純益將分別年增37與28％，至16.10、20.65元。

黃新迪說明，璟德成長動能主要來自因應性能要求增加，5G應用LTCC元件之層數與面積增加，消耗產能達4G規格之4～6倍；其次，因產品競爭力佳，搶占日系同業手機與Wi-Fi應用市占率；再者，璟德產品組合優化，加上同業競爭減弱，獲利能力將增強，使利潤率擴張。

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