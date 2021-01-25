台股萬六失守 防疫概念股轉強

國內疫情擴散，加上外資昨日持續大賣超，台積電平盤下游走，加權指數昨日一度大跌246點，終場收在15946.54點，失守「萬六」大關。分析指出，外資1月以來持續賣超台積電，未來大盤指數仍將視外資動向而定。

三大法人昨日合計賣超154.43億元，外資及陸資賣超高達209.76億。值得注意的是，外資昨日再度賣超台積電2.76萬張，外資今年累計賣超台積電達13.3萬張。台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總賣超為487.19億，其中賣超最多的是台積電8.2萬張。

台積電昨日股價不振，終場收在633元，下跌16元，跌幅2.47％，2個交易日累計下跌40元，市值減少1.03兆元。台積電下跌原因之一是受到英特爾即將上任的執行長傑辛格（Pat Gelsinger）日前法人說明會中表示，2023年晶片仍將以自行生產為主，市場擔憂英特爾委外代工政策不如預期消息面影響。

不過，台積電在智慧型手機、高效能運算、汽車電子及物聯網4個成長平台中都看到強勁商機，台積電強調，今年度的資本支出高達250億美元至280億美元，預估2021年業績將受惠客戶對於先進製程及特殊製程技術等需求，有信心在2021年將達到15％左右的年成長率。

昨日台股因疫情影響，防疫、疫苗相關生技個股，在資金進駐下，股價明顯轉強，防疫概念股成為資金避風港，如口罩廠康那香上漲5.29％，疫苗相關的國光生上漲4.42％。法人指出，權值股台積電這波漲多後休息，後續可關注疫情升溫帶動的防疫概念股。

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