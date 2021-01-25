1/26盤前掃描》台積休息 3金出馬撐台股

半導體族群漲勢暫歇，台積電連兩日拉回，拖累台股25日失守萬六大關，買盤轉進金融、塑化、離岸風電三指標類股，法人看好……

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10檔三金族群 扮台股穩盤要角

台股短線急漲，主要觀察焦點在指標股半導體修正期間何時結束，就產業面來看，成長動能無虞，大盤回檔之際，具低基期及利多題材…閱讀全文

電玩展、宅經濟 9檔供應鏈看俏

2021台北國際電玩展Taipei Game Show將在28日登場，一連四天展期適逢農曆長假、疫情帶動宅經濟市場熱度不減…閱讀全文

半導體設備太香 上銀忍不住了

目前上銀、大銀第二季訂單滿載，訂單能見度看到第三季，因應訂單需求，上銀集團將提高…閱讀全文

萬海砸40億 造5萬箱貨櫃

萬海航運指出，貨櫃船運市場缺櫃問題嚴重，公司今年提早啟動造櫃計畫，25日公告投資…閱讀全文

載板、HDI吃緊 台廠卡位搶市

PCB產業中的載板、HDI，目前都是處於供不應求、產能吃緊的狀態，即使去年以來都有大廠計畫在擴充，但新產能尚未開出、現階段仍無法滿足旺盛的市場需求…閱讀全文

小資買台積 祕笈大公開

法人指出，台積電股價位於歷史高點，以小搏大要格外謹慎，除了買零股、定時定額及相關ETF之外，可以善用…閱讀全文

聯電目標價漲 半導體多頭有撐

晶圓代工龍頭、最大權值股台積電（2330）股價連日壓回，聯電（2303）25日挺身而出…閱讀全文

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