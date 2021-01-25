台積電列入小型個股期貨

期交所再送小資族大禮，2月1日起新增台積電、國巨等6檔高價股小型股票期貨上市交易，讓高價股的期貨價格也可以更親民、更容易入手，不再望神山興嘆，隨時可搶賺金牛年紅包財。

期交所25日公告，自2月1日起，新增台積電、國巨、瑞昱、聯詠、穩懋、玉晶光等6檔小型股票期貨契約。期貨商指出，小型個股期貨一口單位僅100股，按台積電25日收盤價633元計算，契約價格只有6.3萬元，將可提供投資人交易、避險及套利三重管道。

期交所110年新春推出的第一項新制，即是降低個股期貨掛牌門檻，由原股價500元以上的標準，一口氣降至300元，再佐以市值及流通性雙指標後，拍板6檔小型股票期貨於2月1日起登場，其中，以台積電及國巨這兩檔人氣高價股，最受交易人矚目及期待。

期貨商指出，小型台積電期貨一口契約單位為100股，相當於台積電個股期貨（2,000股）的20分之一，如以25日台積電股價633元計算，等於一口合約規模從126.6萬元，大幅降低至6.33萬元，按現階段最低原始保證金13.5％計算，交易成本僅8,546元，槓桿倍數7.4倍。

此外，農曆年後將步入上市櫃公司股東會融券回補的旺季，個股期貨可以避開「券源不足」或「融券強制回補」的困擾，打通放空或避險瓶頸。

目前期貨市場上已有大立光、精華、精測、環球晶、聯發科、祥碩、緯穎、鈊象及信驊等9檔小型股期標的，連同此次新增6檔，台股15檔小型個股期貨將風光亮相。

期交所總經理黃炳鈞預估其效益有三：一是降低保證金門檻，增加交易量及交易親民度。二是增加交易策略靈活度，三是有助於現貨及股期價格的接近。在這三大效益中，以交易量的增加，預期效應將最為顯著。

他指出，以大立光為例，109年小型大立光個股期貨日均量約1,300口，大立光個股期貨日均量則只有9口，大立光股價高高掛，讓小額交易人望之興嘆，以致於大、小型股期的交易量也相差頗大，因此，預期新增小型股期，將讓小額交易人更容易入手。

永豐期貨副總經理廖祿民認為，期貨的大合約拆成小合約，讓高價股期貨更為親民，可望吸引更多交易人參與，且值此指數位處萬六關卡高檔震盪，台積電也因英特爾自製說利空消息，跌破5日均線之際，小型台積電股期的推出，將有利於小額交易人進行期現貨避險操作。

統一期貨專業協理廖恩平則認為，近期外資空單加碼越來越多，已至2.9萬多口，現貨也轉賣超，期貨市場提供更多小型股期放空避險，交易人不一定要在此時選擇現貨減碼，投資策略將更彈性調控。