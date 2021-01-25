台積電山頂冤魂全散戶？ 這數據洩慘狀

全球晶圓代工龍頭台積電上周四（21日）盤中創下679元歷史新高後，周五受到英特爾釋單不如預期，股價連日創高外資獲利了結之下，股價回檔修正超過3％，周一（25日）外資持續倒貨，台積電股價收跌2.46％、報在633元。外資持續倒貨，內資接手，加上前個交易日融資餘額增加超過2,400張，被套在高點的散戶恐為數不少。

台股周一遭外資逢高調節，一早大跌246點，失守萬六關卡以及跌破5日線，台積電股票遭拋售，但其他權值股包括鴻海、聯發科以及8吋晶圓缺貨題材的聯電股價有撐，加上尾盤資金逢低進場，台股跌勢收斂，終場下跌72點，報收15,946點。

3大法人今日總計賣超154.43億元，總成交量為3,511億元。外資賣超209.82億元，投信買超 41.46億元，自營商買超13.86億元。

至於權值王台積電，上周市值隨著股價來到新高，站上17.45兆元，但在前個交易日股價掉了40多元、大跌超過6％，市值蒸發超過1兆元，繼上周五成交總量超過12萬張，周一交易量縮至92,681張。

台積電若從上周二由買轉賣，4個交易日外資累計賣超來到101,613張。台積電近2個交易日融資餘額大增超過2,400張，由於融資、融券餘額代表散戶動向，等同於外資倒貨，內資、散戶卻接手，恐怕有不少散戶被套在上周高點。（中時新聞網 呂承哲）

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