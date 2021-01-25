1月25日一分鐘強弱勢股
1月25日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
安力-KY(5223)
|
10.00
|
受惠NB、遊戲機散熱需求增，切入伺服器，第1季續看好
|
撼訊(6150)
|
9.97
|
美財政部長葉倫說減少使用加密貨幣，板卡廠撼訊重挫後反彈
|
懷特(4108)
|
9.96
|
治療癌因性疲憊症懷特血寶凍晶注射劑納入健保給付
|
圓展(3669)
|
9.94
|
遠距教學實物攝影機，奪美國ISTE大獎，股價大漲
|
華立(3010)
|
9.93
|
積極切入綠能領域，攜手智捷能源及中華電布局儲能市場
|
毛寶(1732)
|
9.92
|
毛寶列警示股，自結去年12月每股純益0.12元
|
凱美(2375)
|
9.63
|
旺詮恢復接單，並將調漲價格15%，凱美直奔漲停
|
亞諾法(4133)
|
5.66
|
國內疫情升溫，防疫概念股發燒，股價漲勢再起
|
康那香(9919)
|
5.29
|
國內疫情加劇，匡列超過5000人，口罩供應鏈大漲
|
世界(5347)
|
5.28
|
去年12月、第4季、全年營收均創高，晶圓代工供需緊俏
製表：王淑以
1月25日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢因素
|
天鈺(4961)
|
10.00
|
驅動IC、電源管理IC需求大漲，股價漲多修正至月線
|
雍智科技(6683)
|
9.91
|
為IC測試板暨探針卡廠，封測需求熱度持續，股價大漲後回檔
|
南電(8046)
|
7.89
|
ABF載板缺貨而漲價，22日漲停，但25日賣壓沉重
|
驊訊(6237)
|
7.77
|
遠距教學及居家娛樂對耳機、麥克風及遊戲聲音需求強勁
|
力旺(3529)
|
6.77
|
中美科技戰發酵，去年營收17.76億元，年增26%
|
智原(3035)
|
6.56
|
去年委託設計案遞延，2021年已回溫，毛利率重回五成
|
愛普(6531)
|
6.27
|
高毛利產品及矽智財授權效益顯現，漲多修正乖離
|
劍湖山(5701)
|
5.58
|
新冠肺炎疫情攪局，農曆假期遊樂場等商機恐受到衝擊
|
敦泰(3545)
|
5.35
|
去年營收138億元，年增50%，創新高，年前賣壓沉重
|
欣興(3037)
|
5.25
|
ABF載板需求緊俏，惟農曆年前資金收回壓力重，股價回檔
製表：王淑以
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!