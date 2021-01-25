1月25日一分鐘強弱勢股

1月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

安力-KY(5223)

10.00

受惠NB、遊戲機散熱需求增，切入伺服器，第1季續看好

撼訊(6150)

9.97

美財政部長葉倫說減少使用加密貨幣，板卡廠撼訊重挫後反彈

懷特(4108)

9.96

治療癌因性疲憊症懷特血寶凍晶注射劑納入健保給付

圓展(3669)

9.94

遠距教學實物攝影機，奪美國ISTE大獎，股價大漲

華立(3010)

9.93

積極切入綠能領域，攜手智捷能源及中華電布局儲能市場

毛寶(1732)

9.92

毛寶列警示股，自結去年12月每股純益0.12元

凱美(2375)

9.63

旺詮恢復接單，並將調漲價格15%，凱美直奔漲停

亞諾法(4133)

5.66

國內疫情升溫，防疫概念股發燒，股價漲勢再起

康那香(9919)

5.29

國內疫情加劇，匡列超過5000人，口罩供應鏈大漲

世界(5347)

5.28

去年12月、第4季、全年營收均創高，晶圓代工供需緊俏

製表：王淑以

1月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

天鈺(4961)

10.00

驅動IC、電源管理IC需求大漲，股價漲多修正至月線

雍智科技(6683)

9.91

為IC測試板暨探針卡廠，封測需求熱度持續，股價大漲後回檔

南電(8046)

7.89

ABF載板缺貨而漲價，22日漲停，但25日賣壓沉重

驊訊(6237)

7.77

遠距教學及居家娛樂對耳機、麥克風及遊戲聲音需求強勁

力旺(3529)

6.77

中美科技戰發酵，去年營收17.76億元，年增26%

智原(3035)

6.56

去年委託設計案遞延，2021年已回溫，毛利率重回五成

愛普(6531)

6.27

高毛利產品及矽智財授權效益顯現，漲多修正乖離

劍湖山(5701)

5.58

新冠肺炎疫情攪局，農曆假期遊樂場等商機恐受到衝擊

敦泰(3545)

5.35

去年營收138億元，年增50%，創新高，年前賣壓沉重

欣興(3037)

5.25

ABF載板需求緊俏，惟農曆年前資金收回壓力重，股價回檔

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組