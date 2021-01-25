矽格斥資46.2億 收購台灣聯測全數股權

封測廠矽格（6257）今（25）日召開重訊記者會，宣布以1.65億美元（約新台幣46.2億元）收購新加坡封測大廠聯測子公司台灣聯測全數股權，預估進展順利可在第二季初完成交易，可挹注全年營收達近20億元，目標使公司在台灣OSAT排名提升至第7名。

矽格董事會今日通過向開曼商UTAC Taiwan Holding收購聯測股份有限公司全數股權，開曼商UTAC Taiwan Holding同日董事會議決亦核准進行此交易案，雙方簽署股份買賣契約，此案尚須經過投審會核准才可完成。

矽格董事長黃興陽表示，台灣聯測成立近20年、在竹科設有廠房，在動態元件封測有很好的口碑，剛好是矽格欠缺業務。此案約在10個月前開始醞釀、並來回商談，短期內除可增加營收，亦有助矽格紓解目前產能吃緊、擴產空間不足的燃眉之急。

矽格總經理葉燦鍊表示，矽格目前稼動率達80～85％，已逼近滿載狀態，目前全年訂單能見度佳，公司規畫擴增測試產能約3成。黃興陽預估，併購台灣聯測估可挹注矽格每年營收約近20億元，加上聯測的廠房產能支援，可望使測試產能擴增達4～5成。

黃興陽指出，順應5G、網通、電源管理、車用電子市場需求，收購台灣聯測短期而言可增加營收、擴大市占率、紓解產能壅塞，長期而言可發揮規模經濟優勢，藉由更完整的產品線提供客戶更周全的封測服務。（時報資訊 林資傑）

延伸閱讀

矽格接單熱 看旺至明年Q2