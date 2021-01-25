土洋對作 三大法人賣超台股154.43億元

台股今天跌72.49點，收在15,946.54點，成交值新台幣3511.81億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超新台幣154.43億元。

自營商買超13.86億元，投信買超41.46億元，外資及陸資賣超209.76億元。

華冠投顧分析師范振鴻指出，台積電這波漲多後休息，可能會整理一陣子。後續可關注農曆春節後有望受惠漲價題材的半導體族群，以及疫情升溫可能帶動的生技股。

（中央社）

外資再賣超209億元 內資忙低接

權王不振+外資兩日賣超550餘億元，本土法人擴大回補無用，集中市場萬六沒守住。美股上周五偏多，亞股今日普漲，但台股集中市場受國內疫情擴大、上周五外資倒貨衝擊，晨盤權王台積電（2330）一開盤即失守5日線，拖累大盤開低走低，不僅同步交出5日線，更一度退守至15,772.63點、大跌近250點，所幸防疫、健身、遊戲等隔離宅經濟概念股族群力抗空頭，加上面板雙虎、旺宏（2337）、聯電（2303）、華邦電（2344）盤中奮起翻紅，終場大盤收15,946.54點，跌點縮減至72.49點，總成交值降至3,511.82億元。今日外資再賣超209.7622億元，投信買超41.4633億元，自營商買超13.864億元，三大法人賣超154.43億元；累計元月來，外資轉為賣超116.77億元。

盤面上，權王台積電持續受困英特爾大單恐落空消息，股價連跌兩日，今盤中最低探至626元，終場收633元、跌幅2.47％，為今日大盤收黑主因；反觀聯電，受惠漲價效應題材，外資再喊價63元，盤中一度逆漲至58.6元，終場收57.02元、漲幅1.24％，帶動同在周三舉行法說的旺宏（2337）放量攻高4.78％、收42.75元，表現搶眼。新冠肺炎疫情再趨緊張，高達5千人居家隔離，防疫股漲勢強，毛寶（1732）開高後攻上漲停33.8元鎖死，口罩股的康那香（9919）漲逾5％、恆大（132）漲4.6％。防疫保單掀搶購潮，台產（2832）吸引買盤關注，盤中股價最高達21.5圓，收20.65元、漲幅1.23％，成交量則隨保單放量至近3,300張。

技術面觀察，目前5日RSI為62.62，10日RSI為70.23；9日K值為75.67，9日D值為79.03；20日乖離率為3.72。分析師指出，台股今日續跌失守萬六關，接續蘋果27日盤後將公布2021年第一季財報，在聖誕節銷售旺季、iPhone12新機搶市下，業績有望創高，法人指出，緊盯蘋果新機iPhone12、Mac系列動態，以及法說會是否透露Apple Car等訊息，包括鴻海（2317）、宏捷科（8086）及穩懋（3105）等9檔上周法人加碼股可望成為風向球，惟分析師亦提醒，日前英特爾財報雖靚，但股價卻於隔日大跌逾9％，周四蘋果與特斯拉財報公布後，是否引發利多出盡賣壓，值得留意。國內方面，本周已有15家公司排定法說會或是參加券商法說會行程，其中科技公司仍佔多數，明日有超豐（2441）、智原（3035）、力成（6239）；27日聯電（2303）、台達電（2308）、旺宏（2337）、聯發科（2454）、遠傳（4904）；29日艾笛森（3591）；至於非電子股法說會，則有泰福-KY（6541）、亞德客-KY（1590）、豐興（2015）等，都須多加關注。

（時報資訊李慧蘭）