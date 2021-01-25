熱錢逃離電子股 台股失守萬六收15,946

台灣疫情增溫，不少科技大廠提升防疫措施，今天台股開低震盪，隨著台積電盤中跌逾3.5％，資金逃離電子股，指數盤中大跌246點，終場跌勢收斂，收在15,946.54點，下跌72.49點，失守萬六大關。

電子股今天買盤降溫，台積電早盤跌幅超過3.5％，拖累台股盤中最低下探15,772.63點，隨著鴻海翻紅拉高氣勢，加權指數終場收在15,946.54點，下跌72.49點，跌幅0.45％，成交值新台幣3,511.81億元。

類股表現方面，電子股跌1.07％，金融股漲0.96％；受惠防疫題材的生技股上漲1.74％；傳產族群的塑膠、紡織、水泥、食品表現較佳，分別上漲1.77％、1.02％、0.62％、0.11％。

晶圓代工廠台積電受到英特爾晶片委外策略產生疑慮的影響，今天下跌7元開出，盤中跌幅超過3.5％，達626元，終場收在633元，跌幅2.47％，成交量逾9.26萬張。

鴻海開高震盪走低，但亞系外資看好鴻海iPhone營收動能將持續到今年上半年，重申買進評等，並調升目標價到147元，帶動鴻海股價尾盤爆量翻紅，收在123元，漲幅1.23％，成交量高達13.91萬張。

防疫概念股成為資金避風港，口罩廠康那香、恆大、南六分別上漲5.29％、4.6％、1.67％，收在34.85元、95.6元、182.5元；疫苗廠國光生上漲4.42％，收52元。

華冠投顧分析師范振鴻指出，市場原本預期台積電能接下英特爾委外大單，但上週英特爾公布財報的說法增添不確定性，台積電今天股價弱勢，這波漲多後休息，可能會整理一陣子。後續可關注農曆春節後有望受惠漲價題材的半導體族群，以及疫情升溫可能帶動的生技股。

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