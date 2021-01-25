營建股買單歸隊 冠德、興富發、達麗股價旺

台股今（25）日大跌逾百點，營建股相對成為游資避風港，部分去年業績不錯、股利題材有想像空間的個股，買單歸隊，冠德（2520）、興富發（2542）、達麗（6177）等領軍衝高，帶動整體類股表現旺，今天開低走高，午盤小漲1.45％。

儘管上（2020年12）月央行宣布四大打炒房措施，震撼房市，營建股近期也首當其衝，受政府打房衝擊，紛紛拉回整理，但部分2020年業績和獲利成長，且預期今年配發股利應不吝嗇的個股，市場預期去年財報公布之前，可望會有補漲空間。

今天營建股在部分個股領銜上攻之下，紛紛翻紅。

冠德去年營收已創下史上新高，盤中上漲1.89％至32.4元，成交張數逾860張。

興富發去年只有兩筆新案完工交屋，但全年新成屋和預售屋銷售屢開紅盤，今年則是邁向完工交屋的下波高峰年，近期股價也蠢蠢欲動，今天買盤勇於歸隊，盤中暫收43.8元，漲幅逾1.6％。

達麗去年完工交屋案較少，全年營收萎縮68％至21.03億元，但2021年將進入完工交屋高峰，今年業績成長預料將動能十足，今天股價逆勢開出紅盤，盤中暫收在29.15元，漲幅達2.46％。

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