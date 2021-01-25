1/25盤中焦點股 重點摘要

台積電帶頭殺 半導體指數大跌逾2％

台積電一早股價重挫，最低來到626元大跌23元，引發聯發科（2454）等股大跌，指數也一摜破1,800點大跌，半導體指數也呈現重挫走勢，一度大跌逾3％。

受此風波衝擊，半導體族群股賣壓湧現，天鈺跌停，致新、聯傑、智原鎮、敦泰、矽創、愛普、訊芯-KY、祥碩、偉銓電、聯詠、茂矽、日月光光投控、台積電、景碩、威鋒電子、世芯-KY、晶相光、嘉晶等超過20檔半導體股大跌2～6％之間。…閱讀全文

口罩概念股成資金避風港

疫情恐慌蔓延，台股今天開低，早盤下探15,772.63點、跌逾246點，失守萬六大關；權值電子股台積電跌幅超過3.5％，買盤轉進口罩概念股及生技族群。

口罩股成為資金避風港，康那香、恆大、南六盤中漲幅超過8％、7％、5％。整體生技族群漲幅約1.94％。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，離過年剩下10個交易日，多少會有些投資人抽走資金，畢竟過年期間較長，現階段疫情又升溫。目前大盤位階來到16,000點，短期乖離過大…閱讀全文

權值股腳軟 航運低檔反彈

台股25日大盤受台積電（2330）下挫拖累，開低下跌102點，維持於平盤之下震盪。不過，雖台積電股價盤中下跌1.54％，一度跌至636；鴻海（2317）亦高檔拉回2.06％，失守120元大關；聯發科（2454）微幅下跌0.44％等權值股軟腳下，仍有部分中低價個股表現活躍，包括防疫概念股、航運、被動元件等接棒表態。

航運族群股價經整理後，KD指標於低檔紛紛出現黃金交叉之轉強訊號，法人指出…閱讀全文

今（1/25）日熱門焦點

1.懷特（4108）：懷特血寶凍晶注射劑納入健保給付，激勵股價疾拉漲停鎖死，一舉收復5日線、月線、季線。

2.亞諾法（4133）：國內疫情升溫，防疫概念股發燒，股價盤初即收復5日線、月線，一度漲逾8％。

3.國光生（4142）：防疫概念股夯，加上聯手韓藥廠SCD進軍生物相似藥市場題材，今早漲逾6％，收復5日線、挑戰月線。

4.鈊象（3293）：疫情升溫，宅經濟題材跟著回溫，22日三大法人聯手買超375張，帶動早盤股價漲逾4％。

5.台積電（2330）：英特爾委外代工政策不如預期，22日遭外資倒貨賣超61,084張，加上ADR也大跌3.74％，今早股價開低走低，一度探至626元，跌幅逾3.3％。

6.聯電（2303）：三大法人連兩日合計買超10萬餘張，加上22日ADR大漲2.7％，支撐今日股價一度逆勢逾3.7％。

7.世界（5347）：三大法人近期持續買超，今早股價一度衝上132元，越過前高。

8.志信（2611）：BDI再度回落，惟航運股續一片紅，股價再度試圖拚收紅盤，上漲逾7％，觸及10.75元。

9.長榮（2603）：維持看好貨櫃海運看漲趨勢，外資續挺，晨盤爆量高漲逾4.5％。

10.佰鴻（3031）：光學雷達概念股蓄勢衝鋒，早盤挾量上攻近3％。

11.慧友（5484）：日本HINO卡車供應鏈，今年出貨量增，股價跳空奔向16.2元漲停。

12.明基材（8215）：漲價題材熱，偏光片廠Q1嘗甜頭，晨盤上揚逾3.5％。

13.鴻海（2317）：疫情動盪台股，今早創高來到122元後，回檔休息，一度回落至117.5元。

14.國巨（2327）：宅經濟帶動市場，法人看首季不淡，今早逆勢揚升，拚回620元。

15.健鼎（3044）：HDI訂單旺，多方續強，早盤突破135元，創半年來高點。

16.新纖（1409）：納入中小型A級動能50成分股，多方神氣，表現強於大盤，走高逾2％。

17.台產（2832）：防疫險賣到翻，開盤強勢上跳，衝高2％以上。

18.南六（6504）：防疫升級，印度廠量產挹注營運，開盤後強勢走高半根漲停板。

19.康那香（9919）：疫情嚴峻，口罩題材成資金避風港，大漲9％以上。

20.毛寶（1732）：疫情拉警報助攻多方突圍，跳上漲停。

（時報資訊 時報、盤中焦點股）