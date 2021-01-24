1/25盤前掃描》台積後勢 聚焦2大咖3利空
美股科技巨擘展開超級財報周，蘋果、特斯拉都將公告2020年第四季財報，二大企業的財報乃至財測展望，料都會進一步牽引台積電股價表現……
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台積電下一步… 蘋果、特斯拉27日財報是關鍵
英特爾法說釋出2023年大部分產品自製說法，市場對台積電加速大啖委外代工訂單高度預期暫落空，阻礙台積電狂奔漲勢。瑞信證券台灣區研究主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出…閱讀全文
13檔五績概念股 領銜喊衝
台股萬六攻防，法人建議，隨著封關日倒數愈來愈近，上市櫃財報陸續公布，作夢行情退潮機率提升，可逢回留意去年業績創高…閱讀全文
遠距商機熱 11檔PC族群續旺
新冠肺炎疫情加劇，導致各國政府加緊管制措施，遠距商機續旺，今年PC出貨量較原先預估提高，Chromebook需求旺，筆電出貨量可能出現高位數年成長，法人看好…閱讀全文
電信三雄今年5G設備採購 估逾250億
立法院日昨通過110～111年度共155億元5G建設補助款，促成電信三雄2021年啟動5G建設再加速，市場推估電信三雄2021年再釋出超過250億元的5G設備採購訂單…閱讀全文
NVIDIA在港物流中心來台 有譜
爭取大型跨國企業營運總部來台，據了解，經濟部極力爭取NVIDIA在香港設立的國際物流發貨中心遷移來台，有望成為…閱讀全文
12檔蘋概股 外資青睞
外資買盤重回欣興（3037）等12檔蘋概股，合計就達92億元，顯示股價落後蘋概股可望重新獲得外資買盤青睞…閱讀全文
BDI大漲 散裝船報價飆高
散裝船運市場今年氣勢如虹，過去一周運價雖有震盪，但也是逐步攀高，上周五（22日）海岬型船現貨市場日租24,631美元，與去年同日的5,911美元相較，是4.17倍價…閱讀全文
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