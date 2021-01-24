台積電下一步… 蘋果、特斯拉27日財報是關鍵

英特爾法說釋出2023年大部分產品自製說法，市場對台積電加速大啖委外代工訂單高度預期暫落空，阻礙台積電狂奔漲勢。瑞信證券台灣區研究主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出，儘管英特爾仍會逐步增加委外代工，但短線漲多就是最大變數，研判近期有拉回壓力，惟長線依然樂觀。



外資圈現觀察台積電股價走勢，分為短線與中長線角度，幾乎所有外資研究機構對台積電股價長線表現，均維持高度樂觀看法，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，英特爾CPU委外代工的長線策略應不會大轉彎，從邏輯半導體產業循環觀察，需求與庫存都相當健康，現在就獲利了結台積電稍嫌太早。



必須留意的是，美股科技巨擘展開超級財報周，蘋果、特斯拉都將在美東時間27日公告2020年第四季財報，一面是台積電首屈一指大客戶，一邊則是現階段市場最火紅的電動車、自駕車題材，二大企業的財報乃至財測展望，料都會進一步牽引台積電股價表現。



以蘋果財報為例，摩根士丹利證券分析師Huberty指出，在5G採用率提高、在家學習與工作趨勢，以及App Store穩健成長幫助下，不論iPhone、Mac或服務事業，都存在上檔空間，蘋果2020年第四季可望繳出單季新高表現，營收來到1,082億美元、每股純益1.5美元，都超過市場預期。如蘋果表現優異，可望穩定應用處理器代工夥伴台積電軍心。



考量英特爾法說會釋出言論、仍會加大委外代工，艾蘭迪認為，台積電來自英特爾營收將自2020年的24億美元（營收占比5％），穩步擴增至2025年的76億美元（營收占比10％）。



詹家鴻估計，台積電為供應英特爾未來CPU委外代工所需，2023年前建立每月3～4萬片的3奈米產程，大約占英特爾2023、2024年CPU製造量的10～15％，假設3奈米晶圓價格為20,000美元，計算下來占台積電營收比重為8～10％。



瑞銀證券則指出，英特爾產品線與市場廣大，原本就有條件一面委外代工，又能保持龐大的自製規模。由台積電積極的資本支出看來，其訂單能見度良好無庸置疑，不須過度擔憂。