12檔蘋概股 外資青睞

台股上周五（22日）因外資大提款台積電（2330）400億元，致整體賣超343億元，也就是說，扣除台積電外，外資買超其他個股合計仍有近60億元；蘋果（Apple）5G手機銷售續傳佳績，上周股價衝關140美元，市值再刷歷史新高，外資買盤重回鴻海（2317）、欣興（3037）等12檔蘋概股，合計就達92億元，顯示股價落後蘋概股可望重新獲得外資買盤青睞。

依22日外資買超金額蘋概股2億元以上、且股價逆勢收漲來篩選，計有鴻海、欣興、大立光、宏捷科、聯詠、力成、友達、全新、景碩、旺宏、臻鼎-KY及台表科等12檔，分散在組裝、IC設計、模組、PA、鏡頭、PCB等各產業龍頭股，由於近期市場資金過度集中在半導體族群，且股價漲幅也大，因而外資掀起調節漲多的台積電，轉進落後股。

以上述外資買超2億元以上的個股來看，12檔中只有欣興及旺宏2020年第四季營收較第三季小減2％及7％多，其餘均呈現季增，尤其鴻海及臻鼎-KY各季增超過五成及七成多，預期將帶動去年第四季及全年獲利大幅躍進，尤其鴻海集團積極跨足電動車市場，吸引外資投資目光，光是22日單日就買超34億元，股價也寫下三年半來平高。

PCB股族群之前整理休息一段時間，近日外資重回PCB投資目光，有助蘋概股的PCB股表現，法人建議，可以留意股價落後、但營運持續增溫的標的。

美國超級財報周也將登場，1月底將持續關注美國科技類股表現，包括微軟、亞馬遜及蘋果等財報公布，投資專家指出，操作上仍以科技類為主，以及傳產類股輪動格局，在電子族群方面，持續看好半導體（包括IC設計、晶圓代工、記憶體）、PCB、被動元件、高速傳輸等。