外資大賣台積免驚… 法人：台股月線可望連三紅

外資22日大賣台積電逾400億元，引發市場震撼；法人指出，台股元月來指數大漲1,286點，月線可望連三紅，特別的是，本周步入美台重量級財報周，指數可望先蹲後跳，有機會挑戰新高16,238點及上看16,370點。



蘋果及特斯拉分別於27日及29日公布財報，國內則有聯發科、聯電、旺宏等科技公司法說會密集登場，法人指出，台股封關倒數僅剩10日，儘管22日外資大舉賣超台股343億餘元、單日賣超台積電6.1萬餘張，影響台積電股價下挫3.57％以及指數拉回134點，但收盤指數16,019.03點仍守住萬六關卡，且周K線已連12紅。



之前相對弱勢的櫃買市場，出現法人積極轉買動作，22日三大法人買超41.58億餘元，外資單日即加碼達30.31億餘元，激勵櫃買指數站上月線，周K線也翻紅。



本周已有15家公司排定法說會或是參加券商法說會行程，其中科技公司仍佔多數，25日美律及京鼎；26日超豐、智原、力成；27日聯電、台達電、旺宏、聯發科、遠傳；29日艾笛森；至於非電子股法說會，則有泰福-KY、亞德客-KY、艾姆勒及豐興等。



第一金投顧董事長陳奕光表示，預期特斯拉財報業績佳，市場期待今年電動車銷售持續成長動能，而蘋果雖然因iPhone 12mini銷售不如預期，影響財報業績表現，不過在積極搶進高階產品市場，有助於本季業績優於上一季；台股科技法說偏正面，聯發科5G晶片銷售除帶動去年EPS上看25元外，今年營運有雙位數成長，今明兩年EPS將分別達30元、35元，有利於近期聯發科股價加入千金股行列；聯電受惠8吋晶圓漲價效應，今年每股獲利上看3元，且22日聯電ADR逆勢上揚2.7％。



陳奕光分析指出，台股封關倒數兩周，本周收月線將連三紅，由於外資22日轉賣超343億餘元，且外資台指期淨空單2.75萬餘口，研判本周盤勢高檔震盪之際，指數有機會突破前高16,238點、上看16,370點，壓回下檔支撐落在15,320點到15,500點；看好IC設計、電動車相關、3D（LCD、LED、DRAM）、太陽能、塑化、營建、金融等類股。