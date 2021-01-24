從325買到640！20張台積電全賣光大揭密

台積電元月以來股價飆漲近3成，在衝上679元天價後，周五（22日）暴跌逾3%，收在649元。有網友透露，他去年1月開始買台積電，一路從325元接到642元，但看到最近股價漲太兇、市場討論熱度爆棚，讓人有點害怕，所以在661元把20張持股全部賣光，不過他強調，對台積電長線仍有信心，等市場稍微降溫，再找機會進場。

外界先前預期英特爾可能將多項產品委由台積電代工，但英特爾周五表示，2023年的多項晶片產品仍以自行生產為主，委外代工生產計畫不如市場預期的積極，拖累周五台積電股價重挫3.5%、收在649元，單日市值蒸發約 6,223 億元。

在外資機構Aletheia資本對台積電喊出1,000元超狂目標價後，台積電股價越漲、外資越賣，周五持續倒貨逾6.1萬張，累計單周提款超過8.1萬張。另一方面，今年以來台積電融資大增逾5,800張，13個交易日就有高達350億的資金是用融資買進。

有網友在批踢踢股板po出對帳單，賣掉20張台積電總共獲利近590萬元。從帳上發現，他從去年1月3日開始買進，在3月股災前共買了16張，其中最便宜價位在325元，7月之後陸續加碼4張，最後一次今年1月20日買進價642元。

原po表示，台積電最近實在漲太兇猛，加上討論熱度超夯實在有點讓人害怕，且近期外資不斷賣超，ADR上不來，集保股數分布也很不理想，短線實在不太樂觀，加上距離自己最後入場點642元，和評估安全的合理價位已經有一段距離，所以就在661元全部賣光。

他強調，對台積電長線仍有很高的信心，雖然放長抱下去沒有問題，但短線很難說，等後面稍微降溫，再找適合的時機進場。

貼文一出引發網友熱議，一票人大讚「快600萬的利潤！強者…可以買房子了」、「你的考量蠻好的 停利後再找時機進場」、「81% = 每年15%複利5年的績效了」、「恭喜出在相當好的點位 675T的真的要留營了」。

另有網友認為不該賣掉，「兩周內五日線就會到661了，加上手續費，跑進跑出有賺嗎」、「傻傻的，目前台g的不可取代性，至少還有3年的光景，現在賣讓別人好接而已」；還有人說「覺得該跌 板上全都是台積文根本過熱..」、「至少有跌 讓大家冷靜一點 才是好事」、「這波回檔觀察到月底，也許不到年前就停了」。

（中時新聞網 吳美觀）

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