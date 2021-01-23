環球晶再上調世創收購價 至每股145歐元

矽晶圓大廠環球晶（6488）23日宣布，再度宣布對德國世創（Siltronic）調高收購價，提高至每股145歐元現金，截至於2020年11月27日過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價71％。環球晶董事長徐秀蘭指出，該收購價已為最優且最終出價，公開收購期間將於2021年1月27日24時德國時間截止。

環球晶之子公司GlobalWafers GmbH（「收購人」）公開收購Siltronic全部流通在外普通股之收購價格已提高至每股145歐元現金，該收購價已為最優且最終出價。公開收購的所有其他條款和條件與收購人於2020年12月21日發佈的公開收購文件所載內容維持不變，公開收購期間仍將2021年1月27日24時德國時間截止。

環球晶及其子公司目前持有Siltronic全部流通在外普通股之6.06％，而收購人已與Wacker Chemie AG（「Wacker」）簽訂不可撤銷之應賣承諾協議。Wacker已參與公開收購應賣其持有之所有Siltronic股份予環球晶。

徐秀蘭表示，我們仍然相信，此次交易將為股東創造巨大價值，亦為我們的客戶、員工和利益相關者帶來效益。環球晶已提高Siltronic收購價至每股145歐元，這是我們最優、也是最終的收購價，該價格對全體Siltronic股東而言是非常公平合理。因此，我們鼓勵Siltronic全體股東應賣其所持有股份。

環球晶提出的145歐元收購價，較環球晶與Siltronic在公告己進入最終階段之協商前截至於2020年11月27日過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價71％，較每股125歐元的原收購價增加16％，較環球晶因透過股票市場取得Siltronic股份而於1月21日上調的收購價140歐元每股增加5歐元。

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