台積狂牛暫歇 外資大提款

英特爾自製成大利空？專家：未失分也未得分

英特爾新CEO傑辛格（Pat Gelsinger）宣稱不輕易對外釋單，外資22日大賣台積電逾400億元，達6.1萬多張，創下自2007年3月12日台積電大股東飛利浦釋出持股，單日外資賣超台積電569億元後，史上單一個股第二大賣超金額。

台積電今年股價大漲22.45％，市場雖盛傳美股女神巴菲特方舟投資（ARK Invest）基金加持台積電，惟不敵英特爾新CEO傑辛格，宣稱2023年大部分產品將自製，一句話嚇趴自身股票及台積電股票，台積電狂牛漲勢22日止步。

受到英特爾新CEO唱衰說影響，台積電22日股大跌24元、跌幅3.57％，收649元，市值急縮至16.8兆元，單日大減6,223億元，外資狂賣台積電6.1萬多張，賣超金額逾400億元，創史上第二大單一個股賣超，拖累22日台股下跌194.95點跌點。

由於市場原先過度樂觀解讀英特爾下單一事，但異康集團首席資深顧問、柯克蘭資本董事長楊應超認為，台積電是晶圓代工廠，立場中立，英特爾訂單對台積電並無失分或得分之說。

楊應超並認為，傑辛格宣稱大部分自製的說法，也就是宣示，英特爾不會放棄自製晶片。

楊應超30年前曾在IBM晶圓廠擔任半導體工程師，目前家住美國亞歷桑那州鳳凰城，對面就是英特爾公司，家人朋友皆在英特爾上班，他深知，晶圓廠的核心價值，正是自己設計晶片自己製造，除非是沒有錢做下去，否則英特爾不會輕言放棄晶片自製。

楊應超說，IC設計公司設計晶片容易，但晶圓廠要做出來卻不容易，如果沒有砸錢持續投資製程，很難堅持下去。晶圓廠才是真正的金雞母，因此，當年超微（AMD）放棄晶圓廠，IBM為了轉型，將晶圓廠賣給格芯（GlobalFoundries），都是很可惜的事，這也是三星一直不放晶圓廠的原因，因為放棄了，就沒有競爭優勢。

楊應超說，英特爾請回技術出身的傑辛格，就是要他追上落後的先進製程，做科技的人不可能隨便放棄，因為沒有回頭路，非但不會放棄，還要帶領英特爾重回世界領先技術的寶座，雖然傑辛格語帶保留，仍稱可能保有外包之舉，並未全面拒絕外包，但以他對英特爾的了解，英特爾底子厚，放棄自製很可惜，自己製造晶片，產品效率才會好。