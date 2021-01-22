15檔漲價題材熱 法人買不停

繼傳產的航運、鋼鐵、塑化股之後，電子族群也陸續向客戶通知漲價，專家認為，漲價帶動公司營收、獲利成長，兼具題材面、基本面優勢，然操作布局仍需搭配籌碼面與技術面，統計目前包括聯電、長榮等15檔個股，挾漲價題材，本周獲法人買超且技術面續強，續航力可期。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，在全球疫情緊繃下仍調漲報價，顯示產業供需吃緊，而後續隨產品漲價，營收獲利也看增，特別是吃緊狀況短期無法舒緩者，相關公司不僅營運看好，且極具想像空間。惟因公司漲價動態不一，產業情況也不能一概而論，加上股價反映時點不易掌握，通常在漲價訊息出現時，股價可能已大漲一段。

專家建議，當產品報價喊漲時，可持續觀察供需吃緊情況延續多久，而當趨勢確立，有望大幅增加股價續航力，例如先前的半導體產品漲價潮。蔡明翰則指出，報價喊漲是基本面，而切入點則可搭配技術面與籌碼變化，以降低追高風險，當然技術面轉弱時需特別提高警覺，以貨櫃族群為例，雖然報價持續上揚，但在籌碼面凌亂、短多調節下快速拉回，讓看好漲價題材追高者當場套牢；此外，技術面若跌破月線也被視為趨勢轉弱訊號，簡言之，操作漲價題材應謹記操作紀律，需停損時應果斷執行。

綜觀具漲價題材、且本周獲法人青睞者，電子族群包括聯電、華邦電、世界、旺宏、南茂、日月光投控、頎邦、矽格、義隆、富采、宏捷科、超豐等；傳產族群則由長榮、中鴻、力麗雀屏中選，本周各獲法人累積買超5,575～202,218張不等。

統一投顧董事長黎方國也認為，當產品漲價，可預期廠商獲利將增加，但須深思漲價背後原因。若非僅因為短線缺工、缺料，而是長線需求暢旺、產業供需態勢調整，則行情可望延續，近期轉為賣方市場的晶圓代工業就是一例。

德信證券台股策略分析師林信富指出，傳產族群2020年第三季挾漲價優勢漲了一波後回檔，即使漲價題材仍在，但因近期資金偏愛電子族群，讓行情表現相形失色不少，應緊盯資金流向，隨輪漲節奏操作，預期傳產股後續仍有表現機會。