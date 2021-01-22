1月22日一分鐘強弱勢股

1月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

和椿(6215)

10.00

半導體產業投資熱絡，搭上設備國產化商機，營運現拐點

廣錠(6441)

10.00

積極轉型儲能系統事業，陸續拿下美國設備大單與台電標案

映興(3597)

10.00

受惠 5G基地台電源系統出貨增溫，12月營收重返1億元大關

南電(8046)

9.98

ABF載板能見度已達下半年，法人估新產能Q1可望開出

環球晶(6488)

9.98

調高收購Siltronic每股價格至140歐元，併購案有望順利推進

威致(2028)

9.97

春節前趕工需求與原物料價格持續高漲，支撐鋼價處於高點

雍智科技(6683)

9.95

IC客戶衝刺5G手機晶片出貨及封測廠需求暢旺，Q1營運續強

晶心科(6533)

9.93

深耕RISC-V領域，傳出與韓國電信龍頭SK Telecom達成合作協議

公準(3178)

9.93

半導體大廠2021年加大投資極EUV產能建置，供應鏈水漲船高

宏捷科(8086)

9.93

規劃擴產因應訂單需求，年底月產能初估可達2萬片目標

製表：柯宗沅

1月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

撼訊(6150)

8.88

比特幣22日一度失守3萬美元大關，指標股普遍嚇跌

建舜電(3322)

6.93

面臨前高壓力，解套賣壓相對沉重，所幸股價力守10日均線

青雲(5386)

6.89

美國準財政部長葉倫表達對虛擬貨幣的擔憂，多頭情緒動搖

淘帝-KY(2929)

6.78

捲入內線掏空疑雲，股東信心潰散，股價陷入票面保衛戰

研華(2395)

6.49

晶片缺貨潮延燒，衝擊下游業者出貨進度，連帶影響營運

點序(6485)

5.41

受半導體族群同步拉回修正影響，量縮價跌，回測5日均線

尖點(8021)

4.51

外資賣超力道加大，22日單日大賣2,074張，失守短期均線

亞翔(6139)

4.48

外資今年以來多站賣方，累計賣超張數達3,174張，攻高乏力

倉佑(1568)

4.44

股價創高後自高點反轉向下，22日向下跳水，回測月線

毛寶(1732)

4.35

因本土病例擴大短線走揚，但疫苗普施下疫情影響程度趨微

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組