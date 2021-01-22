1月22日一分鐘強弱勢股
1月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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和椿(6215)
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10.00
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半導體產業投資熱絡，搭上設備國產化商機，營運現拐點
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廣錠(6441)
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10.00
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積極轉型儲能系統事業，陸續拿下美國設備大單與台電標案
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映興(3597)
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10.00
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受惠 5G基地台電源系統出貨增溫，12月營收重返1億元大關
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南電(8046)
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9.98
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ABF載板能見度已達下半年，法人估新產能Q1可望開出
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環球晶(6488)
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9.98
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調高收購Siltronic每股價格至140歐元，併購案有望順利推進
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威致(2028)
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9.97
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春節前趕工需求與原物料價格持續高漲，支撐鋼價處於高點
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雍智科技(6683)
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9.95
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IC客戶衝刺5G手機晶片出貨及封測廠需求暢旺，Q1營運續強
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晶心科(6533)
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9.93
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深耕RISC-V領域，傳出與韓國電信龍頭SK Telecom達成合作協議
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公準(3178)
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9.93
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半導體大廠2021年加大投資極EUV產能建置，供應鏈水漲船高
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宏捷科(8086)
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9.93
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規劃擴產因應訂單需求，年底月產能初估可達2萬片目標
製表：柯宗沅
1月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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撼訊(6150)
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8.88
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比特幣22日一度失守3萬美元大關，指標股普遍嚇跌
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建舜電(3322)
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6.93
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面臨前高壓力，解套賣壓相對沉重，所幸股價力守10日均線
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青雲(5386)
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6.89
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美國準財政部長葉倫表達對虛擬貨幣的擔憂，多頭情緒動搖
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淘帝-KY(2929)
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6.78
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捲入內線掏空疑雲，股東信心潰散，股價陷入票面保衛戰
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研華(2395)
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6.49
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晶片缺貨潮延燒，衝擊下游業者出貨進度，連帶影響營運
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點序(6485)
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5.41
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受半導體族群同步拉回修正影響，量縮價跌，回測5日均線
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尖點(8021)
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4.51
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外資賣超力道加大，22日單日大賣2,074張，失守短期均線
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亞翔(6139)
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4.48
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外資今年以來多站賣方，累計賣超張數達3,174張，攻高乏力
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倉佑(1568)
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4.44
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股價創高後自高點反轉向下，22日向下跳水，回測月線
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毛寶(1732)
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4.35
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因本土病例擴大短線走揚，但疫苗普施下疫情影響程度趨微
製表：柯宗沅
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