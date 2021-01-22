3大法人賣超305億 台股周線仍連12紅

《盤後解析》守穩萬六周線連12紅 續高檔區間震盪

英特爾委外代工政策不如市場預期積極，台股加權指數今（22）日在台積電(2330)熄火下，開盤即跌落「萬六」關卡、於盤下震盪整理，最低一度挫跌180.75點至15973.02點。隨後在聯電(2303)、大立光(3008)、鴻海(2317)等權值股領軍下，跌勢一度收斂至15.73點。

加權指數尾盤跌幅雖再度擴大，但並未跌破盤中低點，終場下跌134.74點或0.83％、收於16019.03點，險守「萬六」關卡，成交量放大至4017.71億元，本周上漲402.64點，周線拉出連12紅。

至於中小型股為主的櫃買指數表現明顯強勢，在環球晶(6488)直攻漲停帶動下開高走揚，最高上漲3.7點至187.93點，終場上漲3.57點或1.94％、收於187.80點，成交量放大至852.92億元。本周上漲0.18點，周線由黑翻紅。

盤面類股以航運股回神反彈達4.23％最為強勢，成為僅次於電子股的交投重心，玻陶股勁揚2.71％居次，鋼鐵及電器電纜股亦漲約1％。不過，成交量最大的電子股挫跌1.25％，表現最為弱勢，造紙及水泥股跌近0.6％，金融及貿易百貨股亦跌約0.4％，表現偏弱。

權值股表現普遍承壓，以聯電勁揚4.6％、股王大立光反彈4.07％最強，鴻海同步勁揚3.85％、統一(1216)漲近1％，中鋼(2002)及富邦金(2881)小漲。不過，台積電挫跌3.57％、台達電(2308)下跌2.68％、聯發科(2454)台塑化(6505)跌約1.8％，表現明顯弱勢。

分析師指出，台股在外資買賣超互見、內資輪動操作下，整體仍維持短多盤堅格局，但盤勢高檔震盪機率仍高，加上國際新冠肺炎疫情仍處嚴峻，台灣部桃院內感染升溫疑慮，以及年前常有大戶回收資金的市場賣壓出現，操作上須謹慎追高風險。

分析師預期，台股短期指數將在15800～16400點區間震盪，但只要維持在10日線之上，仍可望延續震盪盤堅走勢。操作策略上，短線逢低可聚焦電子權值股搭配強勢題材、業績類股，避開法人賣超、高檔線型偏空股。

（時報資訊 林資傑）

三大法人賣超台股305.62億元

台股今天跌134.74點，收在16019.03點，成交值新台幣4017.70億元。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超新台幣305.62億元。

自營商買超12.39億元，投信買超25.85億元，外資及陸資賣超343.86億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，英特爾法說未釋出進一步委外代工訊息，台積電漲多修正，但中小型股欣欣向榮，顯示資金輪動，半導體族群今天多數也都上漲，台股多頭格局不變。

（中央社）