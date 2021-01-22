1/22上市、櫃企業營運快報

今（1/22）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.智原(3035)宣布，推出完整的影像與顯示高速介面IP組合於聯電(2303)40LP與28HPC/HPC+製程，包括MIPI D-PHY(TX/RX和控制器)、V-by-One HS(TX/RX和控制器)及LVDS(TX/RX和I/O)。

該IP組合提供出色的PPA(功耗、效能、面積)以滿足各種影像與顯示系統需求，應用範圍涵蓋4K/8K投影機、Pico微型投影機、車用抬頭顯示器、車用資訊娛樂系統、POS系統、AR/VR裝置、穿戴裝置、機器人、多功能事務機、數位相機及監控攝影機等。

2.紡織股上游的新纖(1409)、集盛(1455)獲選納入最新「臺灣指數公司中小型A級動能50」成分股。集盛加工絲今年在新機台加入後，可望提升獲利。

隨主要原料CPL價格上揚，集盛尼龍粒、尼龍絲等相關產品報價跟漲，目前價格跟利潤已恢復到疫情前的正常水準。

公司加工絲生產著重在少量多樣產品、客製化， 在加工絲價格上漲後，營運也轉好，而在正常狀況下，2021年第一季 (農曆年前後)是加工絲出貨旺季，營運有望維持較佳水準。

3.三能-KY(6671)2020年12月及全年度營收聯袂創掛牌上市後新高，展望2021年度後疫情時代，在電子商務與工業客戶營收雙引擎持續帶動下，整體營收成長仍可期。

4.全球疫情持續延燒，衍生出原料、農產品價格上漲、缺櫃等問題，推動食品業原料高漲，南僑董事長陳飛龍表示，今年存在太多變數，是蠻挑戰的一年，不過新台幣200億元的年目標依舊不變。

5.美律(2439)今年營運嗅到回溫訊號，也看好疫情對產業帶來改變，將在今年持續發威，另外，為扎根電聲領域，美律也與高中合作，首度開放耗資4000萬建造的專業無響室，以利整體產業的永續發展。

6.聯發科今天下午將發表新款5G系統單晶片，對手高通（Qualcomm）搶先宣布推出新5G平台驍龍870，與聯發科較勁意味濃厚。

高通指出，驍龍870是旗艦行動平台驍龍865 Plus的升級產品，搭載核心時脈速度達3.2GHz的增強版高通Kryo 585處理器。

高通表示，驍龍870專為滿足OEM廠商和行動產業需求而設計，將為Motorola、iQOO、OnePlus、 OPPO和小米等客戶的一系列旗艦裝置提供支援。搭載驍龍870的商用裝置將於第1季上市。

5G智慧手機市場今年可望快速成長，據台積電估計，去年5G智慧手機滲透率約18%，今年滲透有望竄高至35%水準。

7.金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）已於本月15日併入母公司和碩，並下市，LED封裝廠億光（2393）公告，已經處分鎧勝-KY持股，處分利益達731萬元，以億光目前資本額計算，估EPS貢獻度達0.02元。

8.農曆春節將近，因應除舊佈新的購物需求，即日起至1月24日止，夢時代全館指定櫃消費滿2,000元贈200元電子特別券，持icash Pay消費再享10% OPEN POINT回饋。

與此同時，夢時代三樓蛋型空間現正舉辦「品生活居家展售會」，集結OSIM舒壓按摩椅、瑞康屋精美廚具、iRobot掃地機器人及playboy純棉床包等逾百款商品，折扣最低3折起，另自1月25日至2月3日，指定消費滿5,000元贈500元電子特別券，趁此檔添購家用新品，相當超值划算！

9.聯邦投信22日表示，拜登就任美國第46任總統，美股上演慶祝行情大多走揚，市場對拜登新刺激政策高度期待，加上台灣傳統產業回溫、電子權值股訂單強勁的帶動下，本週台股站上萬六，預期短線將處區間盤整格局，半導體、5G手機、汽車等大型權值股在過年前仍有上漲行情。

10.友達SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案更成功取得台電「配電級再生能源管理系統Distribution Renewable Energy Advanced Management System （DREAMS）」認證。

11.蔡英文總統今（22）日訪視嘉義縣民雄中科院民雄航太基地及無人機 AI 創新應用研發中心。蔡總統致詞時表示，航太產業是非常複雜的高科技產業，需要投入龐大的資源，一定要中央、地方政府及民間來共同努力，擔任總統之來，就將國防航太產業列入「5加2產業創新計畫」，透過政府的力量增加民間的動能。