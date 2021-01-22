外資殺紅眼賣超343億 台股萬六待考驗

台積跌跤聯發科軟腳 台股拉回16,019

外資等3大法人周五合計賣超台股305.62億元。包括外資與陸資係賣超343.86億元，投信法人係買超25.85億元及自營商係買超12.39億元。

受制外資法人大肆調節台股權王台積電，加上短線聯發科在千元大關前軟腳，而台達電、南亞科、日月光投控、國泰金與兆豐金等重量級集團股也演出不振，使鴻海、股王大立光、友達、群創、廣達與聯電等權值股力挺短多無功而返，集中交易市場加權股價指數開低之後欲振乏力，終場下挫134.74點，報16,019.03點，跌幅0.83%，成交4,017.71億元。

台積電周五受制即將擔任英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在法說會中明確表示，未來將採雙軌制生產，將更加依賴委外代工，只是2023年晶片仍將以自行生產為主，使市場評估，台積電在未來2年源自英特爾肥單將落空，致短線獲利回吐賣壓相對沈重。

該股今帶量重挫，盤中最高價665元與收盤價649元，僅差距16元卻爆出逾12.4萬單日新高量，不排除短線籌碼將趨亂，加上外資逢高調節壓力不減，使台積電下周能否止跌回穩，攸關盤勢是否得力守萬六大關。不過，台積電逢低接手買氣十分活絡，顯示對該股波段發展潛力仍具信心者，大有人在。

事實上，台積電未來2年並不缺英特爾訂單，包括蘋果、聯發科、高通與超微等大客戶，即使高階製程肥單吃不完，加上微軟、亞馬遜等全球大企業未來多將自行研發高階處理器，使護國神山在看得見的未來5年的年複合營運成長率，並無後顧之憂。

周五台積電、聯發科與台達電等股拉回，暫看漲多之技術性拉回修正，並適度化解技術指標過熱疑慮。而半導體族群雖拉回，但光學元件、被動元件、矽晶圓、MOSFET、二極體、PCB及部分IC設計等電子股，仍在檯面上呈百花爭艷榮景，加上航運股再度出航，包括長榮、陽明與萬海等股跌深強彈，顯示資金在盤面上輪動格局仍老神在在，台股後市不必過分看淡。

櫃買市場方面，周五鋼鐵、營建與觀光等類股指數拉回，但電子、生技、紡纖、電機、化學及航運等族群力挺多方，使盤勢開高之後不回頭，一路向上挺進，終場指數大漲1.94%，報187.8點，成交852.92億元。

業內人士指出，大盤在本周呈現兩極化發展，即以台積電為主相關半導體族群若是全面大漲，則傳產、金融與中小型等股，則表現弱勢；反之亦然，顯示市場資金輪動架構未變。只是若以KnowHow（核心技術）的門檻與全球競爭力來看，半導體短中期仍將是台股發展主軸，且呈強者恆強格局，不宜輕忽。

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