低軌衛星供應鏈爆利多 22家台廠準備升空

進入後疫情時代，全球5G網路建置潮將加速，但因5G毫米波訊號覆蓋率低，容易受到地形限制，此時覆蓋範圍廣且具低延遲特性的低軌道衛星通訊，成為彌補腹地廣大的偏遠地區、空中及海上等行動網路難以覆蓋區域的最佳解決方案，可預期低軌道衛星通訊的布建也將隨之進入加速期。

除了輔助5G網路外，低軌道衛星網路也是完善車聯網的最後一哩路，加裝衛星通信設備的自駕車，在接收不到行動網路時，可改由衛星網路來通信及導航服務，確保車輛在自動駕駛行進過程中的高度聯網與準確控制。

衛星網路CP值提升中

過去衛星的造價非常昂貴，大多由各國政府所主導，但隨著天線及射頻前端(RFEE)技術演進，加上各項硬體設備、電池及處理器元件的技術進步，讓衛星的製造成本逐年下降。另SpaceX採用可回收的火箭發射衛星及部分火箭營運商開始投入小型火箭的開發，也讓火箭發射衛星的成本下降。

隨著低軌道衛星持續朝向輕量化、量產化及低價化的趨勢發展，可有效降低衛星製造與火箭運輸成本，發射衛星上太空不再是難以實現的夢，未來5G、6G將朝向低軌道衛星群與網路相結合的時代，有望持續吸引各科技大廠爭相加入，發展各種形態的衛星應用。

中國納入新基建 實現智慧城市戰略目標

中國為領先全球實現智慧城市的戰略目標，緊接在5G布建後開始超前部屬衛星網路，2020年四月衛星互聯網首次被中國發改委納入新基建範圍，與5G及物聯網並列在信息基礎設施。市場已將2020年中國衛星網路建設元年，並預計其將成為貫穿「十四五」計畫的重要投資項目。若再依據中國政府2025年自駕車上路的時程規劃，在此之前衛星大量升空必將先行，相關商機將迎來爆發成長。

未來想要實現萬物聯網的智慧城市，就需要可覆蓋整個地球衛星網絡。麥肯錫報告預估到2025年，全球衛星物聯網產值將達到5,600億美元到5,800億美元。另根據美國衛星產業協會(SIA)的資料，2019年全球衛星產業規模達2,707億美元，地面接收設備、衛星服務占比分別為48％及45％，衛星製造、衛星發射服務占比則僅占5％及2％。預估全球衛星市場規模將於2022年成長達約5,500億美元，2027年，將持續成長達8,200億美元左右。

SpaceX低軌道衛星進度超前

目前全球低軌道衛星的市場應用發展，仍以美國廠商推廣進度較快，又以馬斯克的SpaceX發展進度相對領先，Amazon、Facebook、Google等美國科技巨頭也加入全球衛星通訊應用競局。由於低軌道衛星正朝向「星系化」的趨勢發展，大量製造的小型衛星，使用壽命縮短至5～7年，為維持衛星系統的運作，每年還需要額外製造與發射2,000～3,000顆衛星，即2020年發射起所射出的低軌道衛星，在2025年開始會有汰換需求。衛星大量發射帶動衛星本體製造相關市場需求商機後，衛星服務商轉也將帶動地面設備系統市場商機。

台灣約有80家太空產業相關廠商，台廠在整體衛星市場產值占比近五成的地面接收設備發展較成熟，包含4G／5G行動通訊、Wi-Fi、衛星電視及小型衛星地面站(VSAT)設備等，均有廠商切入國外衛星廠供應鏈，未來有機會升級至系統整合商。衛星本體製造方面，也有航太金屬零組件、半導體封測廠切入國外衛星廠供應鏈，有機會從零組件逐步切入系統及次系統領域。兩者佔台灣太空產業總產值的九成以上。

打入多家衛星廠 台揚成族群指標

過去台廠多聚焦在高軌道及中軌道衛星，但在低軌道衛星需求起飛後，台廠也陸續打進SpaceX、OneWeb及Kymeta等歐美衛星指標廠供應鏈，部分廠商更取得美國國家太空總署(NASA)及歐洲太空總署(ESA)的認可而成為合格的供應商，未來不僅吃的到低軌道衛星網路商機大餅外，也有望順勢打進全球航太機構供應鏈，成為全球太空產業及國防航太產業的重要軍火商。

就台股供應鏈操作上，或許可以同時打入Space X、OneWeb及Kymeta供應鏈的台揚(2314)，作為市場對低軌道衛星族群資金熱度的觀察指標。台揚是全球首家成功開發及量產Ka波段衛星地面站收發機廠，目前市占超過九成，幫Space X代工製造VSAT，與OneWeb及Kymeta共同開案研發新品，均已取得委託設計(NRE)收入。

高頻微波通訊元件廠 資金熱度高

高頻微波通訊基板廠新復興(4909)，為全球最大衛星降頻器(LNB)基板龍頭，同時也生產VSAT衛星收發器基板，為台揚及Space X的路由器供應商啟碁(6285)的上游廠。寬頻射頻IC設計廠宏觀(6568)，LNB RF晶片產品重心已從低階單核LNB移轉至高階雙及四核LNB，同樣為台揚及啟碁上游廠。

高頻微波通訊元件廠昇達科(3491)，VSAT所需的被動元件，目前已打入多家低軌道衛星廠供應鏈，同時也透過客戶端間接進入Space X供應鏈。衛星業務營收貢獻占比已從2018年之1％增加至2020年上半年的10％。

電子代工廠金寶(2312)，在泰國廠幫Space X生產衛星通訊基地台相關產品後，也規劃在墨西哥廠做為第二生產基地，就近服務Space X達到零時差的協同設計。在低軌道衛星本體負責生產發射及接收器主板，已有產品小量出貨，預計今年下半年放量。

網通廠啟碁(6285)負責SpaceX衛星網路配套元件中的路由器，可以接收外部衛星訊號，作為家用路由器，以無線網路方式提供給家庭用戶進行寬頻上網，此款路由器將作為為美國北部及加拿大等市場提供服務的用戶端設備。2020年已小量出貨，今年三月大量出貨，初估每年訂單約達60～70萬台訂單需求。

靜待放量出貨的潛力股

精密沖壓件製造商公準(3178)，供應SpaceX低軌道衛星零件，除了2020年起衛星大量發射商機外，5～7年後仍有已服役衛星壽終正寢的汰換商機，潛在需求量大。即便不是單一產品獨家供應商，但SpaceX在成本考量下將移轉境外採購，預期今年對公準的訂單量可望增加。

（高適）

文章來源：理財周刊

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