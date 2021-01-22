1/22盤中焦點股 重點摘要

今（1/22）日熱門焦點股如下：

（1）雍智Q1淡季續拚高 放量攻半年高價

IC測試載板廠雍智科技(6683)2020年營運成長動能暢旺，受惠台系IC設計客戶擴大下單衝刺5G手機晶片出貨，以及封測廠測試需求暢旺，法人看好2021年首季營運淡季續強、有機會再創新高，全年有望維持逐季成長創高態勢。

受展望績優激勵，雍智今（22）日開高後獲買盤敲進放量上攻，鄰近10點攻鎖漲停價403.5元，創去年7月中以來半年高點，蓄勢突破415元新高紀錄。三大法人持續偏多操作，上周合計買超雍智586張，本周迄今續買超達589張。

雍智去年12月自結合併營收1億元，月增0.38％、年增達46.23％，續創同期新高。帶動第四季合併營收3.44億元，季增0.49％、年增達63.51％，連3季改寫歷史新高。累計全年合併營收12.28億元、年增達49.05％，同步改寫歷史新高。

雍智受惠受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求量增，包括晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等出貨暢旺，使去年營運成長動能暢旺。由於去年第四季營收再度創高，法人看好雍智去年獲利可望再創新高、全年可望賺逾1股本。

展望後市，雍智看好今年5G及WiFi 6世代交替商機，隨著台系及美系IC設計大廠擴大對晶圓代工廠投片，5G手機晶片出貨放量，加上測試廠擴大預燒產能，對IC測試板、IC老化測試載板需求可望續強。

同時，5G及WiFi 6相關需求可望帶動電源管理、射頻（RF）等IC老化測試載板等訂單需求，亦可望帶動微機電（MEMS）探針卡出貨動能，成為推升營運成長的另一動能。法人看好雍智首季營運淡季續強、有機會再創新高，全年有望維持逐季成長創高態勢。（時報資訊 林資傑）

（2）英特爾晶片以自製為主 台積早盤跌24元

英特爾（Intel）委外代工政策不如市場預期的積極，2023年晶片仍將以自行生產為主，衝擊台積電股價重挫，早盤達新台幣649元，跌24元，跌幅3.56%。

英特爾法人說明會昨天登場，市場聚焦英特爾委外代工政策。法人先前普遍預期，英特爾可能將多項產品委由台積電代工，並將為台積電注入營運成長新動能。

英特爾即將上任的執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，未來將採雙軌制生產，將更加依賴委外代工，只是2023年晶片仍將以自行生產為主。

英特爾委外代工政策不如預期，引發市場失望性賣壓出籠，台積電美國存託憑證（ADR）盤後下挫，台積電今天股價同步走跌，早盤一度達新台幣649元，大跌24元，跌幅達3.56%。

台積電市值縮水達6223億元，跌破17兆元，滑落至16.82兆元，影響大盤指數超過200點。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.鴻海(2317)：三大法人強力拉抬，昨日合計買超逾1.3萬張，早盤強勢創高來到120元之上。

2.廣宇(2328)：車用題材當靠山，股價回檔至40元附近有守，今早多方啟動攻勢，逆勢大漲約4%。

3.福懋油(1225)：天冷加上農曆春節採購旺季有利業績表現，股價自底部彈升，早盤走高2%，拚穩5日線。

4.華紙(1905)：漲價題材紅不讓，多方繼續反攻，勁揚逾2%。

5.世紀鋼(9958)：營運可望創高+低檔，買盤進場承接，走高3%以上。

6.富邦媒(8454)：疫情嚴峻助攻宅經濟，強拉半根漲停板，創新高價來到870元。

7.嘉澤(3533)：基本面具優勢且股價回檔未再破底，買盤伺機進場，今早大漲4%逼近550元。

8.環球晶(6488)：調高Siltronic收購價，昨完成填息後，早盤續漲近4%。

9.昇佳電子(6732)：感測器新品訂單到手，H1添動能，股價上漲逾4.5%，站穩所有短均。

10.建新國際(8367)：去年EPS上看2.4元，外資轉買超，晨盤走揚近5%。

11.元晶(6443)：因應成本增加，太陽能模組廠醞釀漲價，推升早盤股價上攻近5%。

12.雍智科技(6683)：Q1營收續拚創高，股價高漲近9%，再攀波段新高價。

13.聯合再生(3576)：成本墊高，太陽能模組首季吹漲風，晨盤挾量上漲逾7%，重返5日線。

14.群聯(8299)：漲價題材激勵，加上外資喊買進至525元目標價，早盤續漲逾4%，躍上400元關卡之短波高點。

15.國碩(2406)：太陽能題材，加上拜登綠電激勵，股價走揚逾5%。

16.安集(6477)：太陽能族群暖陽，擴產題材穩健，晨盤帶量上攻近5%。

17.聯詠(3034)：IC設計熱鬧，早盤再衝漲逾4%，劍指500元大關。

18.力成(6239)：外資連7日買超，股價上漲逾3%，穩居100元關、5日線上。

19.大亞(1609)：拜登就職，綠能可期，外資昨回補，早盤漲逾6%，收復10日線及月線。

20.耀登(3138)：三大業務看俏，外資連6日買超，早盤觸及漲停，站上10日線。

21.高力(8996)：訂單動能強勁，今年獲利有望雙位數成長，早盤放量漲逾4%，觸及年線。

22.開發金(2883)：每股23.6元公開收購中壽股份，中壽點頭，早盤抗跌。

23.樺漢(6414)：挾電動車題材，三大法人昨聯手買超，早盤漲逾3%，周線失而復得。

24.大銀微系統(4576)：半導體產業復甦，訂單看至6月，早盤漲逾6%，改寫前高。

25.聯電(2303)：法人壓寶，早盤短暫翻黑後強勢逆轉，華麗走高半根漲停板。

(時報資訊)

（4）利多不斷 自行車雙雄早盤股漲逾2％

全球疫情升溫，推升自行車市場需求持續不退，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）22日早盤股價連袂上漲，其中巨大盤中最高來到292元、漲幅逾3％；美利達在10點過後股價突然回神，盤中最高衝上278.5元，漲幅約2.5％。

巨大集團2020年合併營收突破700億元、達700.03億元，創新高，年增10.41％。法人表示，目前全球市場對自行車與電動自行車需求力道仍強，巨大各地通路庫存至今維持低水位，進入冬季各市場仍積極備貨，需求熱絡。

巨大集團2020年前3季稅後純益36.3億元，已賺贏2019年一整年，年增32.4％，每股純益達9.69元，2020年全年獲利創新高可期。（工商時報 曾麗芳）

（5）鴻海獲利前景看俏 外資按讚喊上150元

亞系外資出具最新報告，看好鴻海(2317)的龐大規模和供應鏈管理能力，應可抵禦電子代工（EMS）業務的潛在競爭，一流的水平及垂直集成能力則是打進非3C領域的基礎，預期2020～2022年獲利複合成長率（CAGR）達21％，給予「買進」評等和目標價150元。

在外資喊進激勵下，鴻海今（22）日股價開高後放量穩揚，最高上漲3.42％至121元，再創2017年8月初以來近3年半高點，截至10點10分維持逾2％漲幅，成交量已突破11.4萬張。三大法人持續偏多操作，本周迄今買超鴻海達2萬9539張。

亞系外資認為，雖然蘋果供應鏈的中國大陸同業競爭加劇，但鴻海未來2～3年在EMS領域仍將維持良好的領導地位和獲利能力，持續的在家工作趨勢應可支持傳統PC／伺服器業務前景。而在明確的3加3策略下，新業務估可貢獻鴻海2022年營收3％、獲利5％。

而多元化的產品組合、在諸多產品類別中的領導地位，亞系外資認為使鴻海獲得更穩定的營收及毛利率前景。同時，垂直整合的供應鏈和廣泛的全球服務網路，為鴻海向非3C領域的3階段轉型計畫奠定堅實基礎。

鴻海正從毛利率較低的消費性電子業務，加速轉向電動車、數位醫療、工業自動化領域發展。據市場調查，三者至2025年市場規模將分達6000億、5040億、40兆美元，年複合成長率達25～30％、29.6％、10.1％，亞系外資看好新合資企業將改善鴻海毛利率及獲利表現。

整體而言，亞系外資認為，受惠設備市場前景改善和公司穩固的產業地位，以及對新業務契機的發展執行，將進一步改善鴻海整體獲利表現，預期2020～2022年獲利年複合成長率達21％，將為市場估值重估提供良好支撐。給予鴻海「買進」評等、目標價150元。（時報資訊 林資傑）

（6）政策加持 太陽能暖烘烘

受到新冠疫情影響，原定去年要完成太陽光電6.5GW目標遞延至今年第一季，經濟部長王美花日前表示，由於部分案場進度仍無法加速，甚至有重新招標情況，無法在第一季趕上進度，但力拚今年完成。

另近期離岸風電第三階段區塊開發有開發商劃設風場引發地方反彈，會在第一季公布禁止建設的紅區。為了衝刺太陽能裝置目標，經濟部跨部會去盤點工業、公設、農業等各式屋頂、漁電共生、污染土地、港口、停車場等等，期望力拚今年達標。

政策全力推動綠能產業，再加上首季太陽能模組吹漲價風，今早太陽能族群個股逆勢抗跌。茂迪(6244)、元晶(6443)、聯合再生(3576)、達能(3686)、安集(6477)盤中均漲逾3個百分點。

2020年台灣太陽能新增安裝量下滑，估計只達到1.2GW左右，年減約15％。展望今年台灣太陽能市場，根據經濟部所設定今年太陽能裝置目標，預計在2021年底，要達到8.75GW累計裝置量，除了去年延至今年第一季要裝置的1.3GW之外，還要再增加2.2GW太陽能裝置量，也就是全年裝置量上看3.5GW。

目前太陽能模組大致可分為四種架設方式：1.屋頂包覆：用太陽能材料作成可彎曲的半軟性薄板，裝置於屋頂。

2.屋頂外加：模組化的太陽能板，拼接式外裝於屋頂，是最常見方法。陽能瓦-是另一種模組形式但是比較小類似於瓦片，安裝美觀 可以整合進建物，使用彈性也大。

3.外牆：鑲嵌或設計進外牆，配合建築設計還能兼作擋雨板和裝飾、遮陽。

4.玻璃窗/車棚：半透明的模組可以取代窗戶天窗、玻璃帷幕及車棚，同時兼有遮陽與發電效用，兼具美觀及實用性，結合未來環保應用產品之使用。

以安集而言，去年全年營收為20.85億元，年增33%，在太陽能族群中表現相對耀眼！（時報資訊 任珮云）

（7）2021持續看好 聯詠奔天價

聯詠(3034)2021年營運不淡，在漲價效應帶動下，首季可望淡季不淡，法人也看好，聯詠2021全年營收仍有15%的成長空間，今股價開高走高，大漲逾5.5%，最高達432.5元，再創歷史新高。

有鑑於目前市場依舊供不應求，市場預估聯詠本季將再調高大尺寸面板驅動IC、整合觸控暨驅動IC平均價格，淡季不淡的情勢確立，且在漲價效應下，有助於聯詠未來數季毛利率存在成長空間，獲利也將順勢看俏。

法人樂觀預估，儘管聯詠2020年營運暴衝基期已高，但今年依舊不淡，在面板驅動IC(DDI)與系統級晶片(SoC)的助威下，預估2021年營收仍會年增15%。

目前產業面臨最大風險莫過於晶圓產能的緊張，聯詠因出貨規模為業界之冠，故相對具有優勢，可降低晶圓產能緊縮造成的風險。聯詠2020年第四季合併營收224.53億元、季增2.1%，創單季歷史新高，累計2020年全年合併營收達799.56億元，同創新高水準，年增24.2%。（時報資訊 王逸芯）

（8）搶搭EUV商機 家登股價漲停創372元新天價

艾司摩爾（ASML）極紫外光（EUV）系統出貨暢旺，相關供應商家登與帆宣營運可望受惠，家登在市場買盤積極湧入下，股價上攻漲停新台幣372元，創歷史新天價。

隨著台積電與三星（Samsung）將EUV技術導入生產，ASML的EUV系統出貨強勁，去年EUV系統總出貨量達31 台，貢獻45億歐元營收，占營收比重逾3成水準。

ASML的EUV系統累積出貨量達100台，至2020年底，全球有2600萬片晶圓是經過ASML的EUV系統曝光的。ASML去年第4季新增6台EUV系統訂單，金額達11億歐元，接單持續強勁。

家登去年在半導體光罩盒出貨暢旺帶動下，營收攀高至新台幣25.04億元，改寫歷史新高紀錄；帆宣在EUV 次系統模組與廠務系統業務表現強勁下，去年總營收達251.19億元，同創歷史新高紀錄。

法人預期，隨著台積電與三星擴大採用EUV系統，家登與帆宣營運可望受惠。家登近日在外資、投信與自營商三大法人同步買超帶動下，股價表現強勁，今天盤中攻上漲停價372元，創歷史新高價。

在家登股價強漲帶動下，帆宣今天股價開低走高，盤中一度由黑翻紅，達134.5元，上漲4元，漲幅3.06%，逐步逼近歷史最高價137.5元。（中央社）