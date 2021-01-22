買不起台積別哭！15檔概念股帶你一起飛

台積電在今年首場法說會上，繳出超出市場預期甚多的成績單，一度帶領台股衝破萬六點。展望今年，身為電子產業風向球的台積電，還釋出哪些產業訊息呢？

在台積電的1月14日法說會隔天，台股一開盤史無前例地短暫突破1萬6千點，原因無他，就是台積電法說會上公布的2020年第四季營運數字，以及對今年展望優於預期甚多，可見台積電對於台股的影響不言可喻。

台積電在法說會上釋出什麼訊息，能支撐股價攻上6百元？甚至能讓八家外資券商給出超過7百元，還有外國研究機構喊出千元的目標價？

包括資本支出增加至250至280億美元，毛利率優於預期達54％，不管是財務數據或未來展望，台積電都展現欣欣向榮的樂觀看法。

除了台積電一路看好之外，半導體身為組成電子產品最上游的部分，台積電法說會的重點，就是預測各電子產業的需求狀況，這次台積電也不例外，從四大區塊帶出今年半導體的成長及使用方向。

5G手機、HPC拉動產值

台積電在法說會表示，五奈米製程貢獻2020年營收約8％，不過，在5G智慧型手機和HPC（高效能運算）應用的推動下，將會強勁拉升五奈米先進製程的需求，成為驅動半導體市場的長期成長動能；甚至有法人預估，台積電五奈米製程在5年內的年複合成長率，將達10％至15％。

受惠5G持續發展，台積電預估，5G手機的滲透率將從去年的18％成長翻倍，今年滲透率將高達35％。凱基投顧董事長朱晏民表示，「這項數字對半導體的意義很大。」

5G半導體的內涵價值很高，能大幅拉動半導體產值。拆解分析一支5G手機，包括5G手機內建的各種零組件，如多相機模組、射頻晶片（RF）、應用處理器（AP）、數據機晶片、電源管理等晶片，所組成的半導體產值將會高於4G手機3至4成。

不過，朱晏民也提醒，隨著去年底蘋果新機iPhone12發表告一段落，5G手機在今年上半年將進入淡季。

尤其股王大立光在1月7日法說會上，也沒能透露出iPhone以外的高階手機有強力復甦的跡象，今年上半年相關供應鏈勢必面臨季節性調整，不容太過於樂觀。

HPC方面，則是由於去年下半年雲端資料中心、伺服器產業進入存貨調整，減緩拉貨力道；不過，朱晏民認為，隨著資料量愈來愈大，對於雲端需求還是會愈來愈多，今年雲端復甦的力道也可從HPC五奈米製程的需求成長看出，仍是今年值得觀察的產業。

半導體產業的另一項成長動能，則是車用半導體。根據研究機構TrendForce指出，由於電動車已經是汽車產業不可逆的趨勢，同時也是帶動車用半導體成長的關鍵，雖然整體車市從2018年開始轉弱，去年全年產能又因其他電子產品領域客戶的強勁需求，車用半導體訂單被排擠，整體呈現緊繃狀態。

所以，當汽車產業供應鏈需求自去年第四季反彈，又讓產能短缺現象再度加劇，台積電今年不僅預估車用半導體的成長趨勢，並表示會以產能支援需求，可以想見，車用半導體應該仍無停止成長的跡象。

若將時間拉長來看，除了電動車大廠特斯拉（Tesla）之外，未來還有蘋果Apple Car搶進市場維持熱度，車用半導體成長空間值得期待。

資本支出帶旺EUV設備商

至於本次台積電法說會最大亮點，是與去年相比，增加近百億美元的資本支出。朱晏民指出，因應愈來愈多電子產品的需求，台積電擴大產能、提高資本支出，自然是無法避免的，首先直接受惠的，自然就是供應台積電的設備廠商。

值得注意的是，台積電七奈米製程的創新，未因為五奈米量產而停止。台積電2018年七奈米導入量產，因為七奈米製程支援各種5G、AI與HPC應用，從總產能來看，去年出貨量突破1億0顆晶片大關，且較2018年成長超過3.5倍，需求熱絡，刺激台積電加速提升七奈米產能。

七奈米製程「N7+」則是首度採用極紫外光（EUV）顯影設備，朱晏民特別指出，EUV機台目前相當稀缺，現在台積電資本支出大幅拉高，有可能是要與其他國際大廠搶購EUV機台，所以對於EUV的需求未來也是只增不減，相關設備廠如EUV光罩盒大廠家登（3680）、EUV機台模組代工廠帆宣（6196），都有機會成為受惠最大的台積電設備概念股。

（呂玨陞）

文章來源：今周刊

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