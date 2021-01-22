1/22盤前掃描》萬六之上 13檔吸睛

台股1/22盤前掃瞄的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.國發基金執行秘書蘇來守21日指出，國發基金是台積電的原始股東，隨著21日台積電股價漲至673元，國發基金所擁有台積電股票市值已突破1兆元，是台積電單一最大實質投資人，國發基金可說是「護台積電的神山」，目前是不會釋出台積電股票的。

2.聯發科股價所向披靡，挺聯發科晉升千金俱樂部成員單日大增，高盛、美銀、凱基投顧攜手調升股價預期至四位數，來到1,000～1,200元之間，激勵21日股價大漲收在934元。隨著聯發科發表新高階晶片、搶攻市占利多一波波，會否出現進逼里昂1,330元股價預期的研究機構，引發遐想。

3.搭上美國總統拜登就職美股創高的慶祝行情，台股21日由台積電領軍，與聯發科等18檔高價股股價齊刷歷史新高，展開台股史上從所未見的高價股奇幻之旅，600元級俱樂部衝上21檔，投資專家直指，壽險大戶及科技大老，成為內資最重要的兩大推手，共同將台股拱上萬六大關，以16,153點大漲347點作收，再寫歷史新頁。

4.台積電2021年資本支出上看250～280億美元，三星的半導體事業資本支出傳出上看300億美元，業界預期，包括英特爾、SK海力士、美光等大廠亦將調升資本支出。由於半導體大廠2021年資本支出將會集中投資在極紫外光（EUV）的產能建置，為EUV供應鏈帶來強勁需求，包括家登、帆宣、崇越、華立、公準等EUV概念股營運看旺。

5.房市旺，政府加碼「作莊」大舉標售不動產。仲量聯行預估，2021年政府重大不動產標案投資招商金額將突破1,900億，甚至上看2,000億大關；其中，公辦都更、捷運聯開及BOT和地上權案，投資金額分別有近830億、578億及503億元。

6.拜登周三完成宣誓就任美國第46任總統，他發表就職演說宣稱「民主已戰勝一切」，並呼籲美國人團結以克服新冠肺炎帶來的空前挑戰。拜登就任後馬上開工，火速簽署17項逆轉川普政策的行政命令，包括重返巴黎氣候協定與世界衛生組織（WHO），與加入COVAX。

7.台股21日直衝上「萬六」，新台幣也跟著續升，上演股匯雙漲戲碼，盤中新台幣暴衝逾4角至27字頭，但在央行全力穩定匯率下，尾盤漲幅縮小，終場新台幣升值4.2分、收在28.373元，再創23年半新高，外匯市場總成交量18.47億美元。

8.國發會主委龔明鑫21日表示，礙於金管會認為私募基金（PE）無主管機關，不開放保險業資金投資私募基金，國發會將訂要點擔任私募基金主管機關，未來凡投資六大核心、五加二產業的私募基金而經國發會審查認定者，將出具資格函，開放保險業投資，此要點將在2月底公布上路。

9.日本銀行（央行）在21日的例會維持貨幣政策不變，並上修新財年（自4月1日起）的經濟成長預測。同時，拜對中國出口大增所賜，日本去年12月出口年增2.0％，為2018年11月以來出口首度較前一年同期成長。隨著日本出口復甦，可望緩解該國面臨二度衰退的危機。

10.台股再戰「萬六」有撐！大盤21日再衝歷史新高16,238.46點，再度飛越萬六大關，其中，除半導體族群人氣強強滾外，權值股亦扮演撐盤要角。總計13檔強勢權值股吸睛。

台積電（2330）股價攻高至679元，聯發科（2454）股價亦開高走高，勁揚逾半根漲停板，衝上934元，兩大權值股齊揮大旗，創歷史新高價位，其餘台灣50及中型100權值股火力全開，助長台股多頭氣焰。

台股21日受美股上漲激勵，上市半導體大漲3.97％，電子、傳產權值股同心齊力，推升台股再戰「萬六」。在台灣50、中型100共150檔權值股中，股價21日上漲者高達97家、持平21家、下跌僅32家。其中，除台積電、聯發科分別勁揚4.02％、7.11％，世芯-KY亦大漲9.01％，緯穎、聯發科、南電、台郡等漲幅則落在5～8％，三大法人買超逾千張，維繫台股元月行情熱度不墜。

11.寒假、TGS台北國際電玩展陸續報到，遊戲族群邁入傳統旺季，不少遊戲廠商都在此時推出新作，搶攻市場商機，法人預估，受惠於旺季效應以及新遊戲推出，將有望帶動遊戲族群類股業績表現向上。

12.傳動系統元件廠營運走出谷底，不僅訂單能見度高、且產品報價也上漲！上銀（2049）、直得（1597）及全球傳動（4540）訂單能見度至少第二季末，其中，上銀滾珠螺桿及線性滑軌第三季訂單已滿載。另外，反映原材料及運費上漲，直得、全球傳動調漲報價至少5％，上銀部分產品漲幅則逾10％。

B.利空因子：

1.新官上任三把火。16日才上任的中央銀行外匯局長蔡烱民21日召開臨時記者會表示，中央銀行近期透過場外監理，發現有不少企業利用國外借款匯入資金結售新台幣炒匯，且金額有明顯增加的情形，未來央行對此將加強專案檢查，並依據相關專案金檢結果做「進一步的處理」。

央行也在赴銀行實地查核後列出廠商借款炒匯的四大樣態，表示銀行應「認真執行」相關資料查核。雖然目前並未針對特定銀行，但後續將視個案決定處理方式；亦即不排除對有缺失的銀行開罰。

2.中央銀行外匯局長蔡烱民21日召開臨時記者會，公布央行去年金檢發現的糧商炒匯案，已對六家外銀完成專案金檢，其中兩家在央行專案檢查前已經內部覆審發現往來糧商財報或業務情況異常，主動停止與其承作交易並積極處理結清未到期部位，央行已於2020年11月間處理結案，僅發出糾正處置函。至於另外四家將於近期依法規及權限核處，最嚴重的情況將撤銷外匯業務執照。

3.民主黨實現完全執政，正式上任的拜登政府推動加稅計畫的機率大增，勢必對美國企業未來的營運成本造成衝擊，美企紛紛加強財務預測，為新政府可能的稅改行動預做準備。

卸任總統川普2017年實施稅改，將企業稅率從35％大砍到21％，新總統拜登競選時就言明當選後會推翻。拜登建議企業稅率調高為28％，且年獲利超過1億美元的企業，恢復課徵15％的替代性最低稅（alternative minimum tax）。

4.遭暫緩IPO、目前正在進行整改的螞蟻集團，在市場上風聲鶴唳，21日傳出馬雲可能將阿里持有螞蟻的股權無償轉給官方，而且螞蟻最大外部股東社保基金可能增持阿里。另外，執掌螞蟻集團保險業務的副總裁尹銘確定離職。

5.2020年金管會開出逾3億元罰單。據金管會21日公布統計顯示，去年因為抓到大同陸資案重罰2,500萬元，嚴懲銀行理專挪用保費，及保險局重罰保經代及保險業不當行銷，金管會2020年共開出313張罰單，共收罰鍰3億894萬元，應是金管會成立以來的罰鍰新高。

2020年金管會罰單出現多項「首例」，因為對理專A錢深惡痛絕，出現單筆理專缺失最高罰款金額2千萬元，且還要求增提作業風險資本；首次對未合法投資的陸資開罰最高上限2,500萬元；首次因原油負價格造成期貨系統無法下單或相關交易缺失，對多家期貨商開罰；首次一年內對多家保經代業者銷售疏失開罰，因此罰鍰創新高。