標普與那指創新高 台積聯電ADR續飆高

看好振興計畫 美股標普500與那指續創新高

華爾街股市3大指數當中，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數21日繼續創收盤新高，投資人樂觀看待美國總統拜登政府將推出更多振興計畫以支撐經濟。

不過，受制美國銀行、花旗等金融股表現弱勢，而特斯拉、通用汽車等汽車族群也演出疲軟，加上默克等製藥廠同樣走疲，使道瓊工業指數終場小挫。

唯科技類股因市場評估，如蘋果等即將陸續公布的上季財報將優於預期，使科技股走勢仍呈盤面焦點。周四股價表現不錯者，包括蘋果、臉書、亞馬遜、英特爾與艾司摩爾等，分別上漲3.67%、2.02%、1.34%、6.46%及3.89%。

另外，台廠在美股掛牌者，包括台積電ADR、聯電ADR、鴻海ADR與日月光控ADR等，也分別上漲2.69%、4.6%、1.3%及2.13%。

道瓊工業指數小跌12.37點或0.04%，收在31176.01 點。標準普爾500指數小漲1.22點或0.03%，收在3853.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲73.67點或0.55%，收在13530.91點。另外，費城半導體指數係上漲1.53%，為3132.17點。

（工商時報 數位編輯）

歐洲央行未推新措施 歐股收跌

歐洲股市周四喪失上攻動力，終場收黑，主因歐洲中央銀行（ECB）未繼上個月之後推出協助受疫情傷害的經濟的新措施。

英國倫敦FTSE 100指數下跌24.97點或0.37%，收在6715.42點。

德國法蘭克福DAX 30指數下跌14.7點或0.11%，收在13906.67點。

法國巴黎CAC 40指數下挫37.65點或0.67%，收在5590.79點。

（中央社）