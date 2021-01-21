台股再寫新紀錄 外資最愛這十檔

台股21日盤中和收盤再改寫歷史新高，儘管台積電21日股價再創新高，不過外資法人賣超1萬7,915張，台積電成為外資21日賣超個股第1名。法人表示，台股市場資金有過度集中跡象，不宜過度追高。

台股加權股價指數21日終場收在16,153.77點，大漲347.59點，漲幅2.2％，成交值新台幣3,552.57億元，盤中指數一度來到16,238.46點，大漲432.28點，台股21日盤中和收盤均再改寫新高。

三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超新台幣33.32億元，其中自營商買超20.29億元，投信賣超7.77億元，外資及陸資買超20.8億元。

其中晶圓代工龍頭台積電續創新高價，最高來到679元，終場收在673元，漲幅4.02％，市值也來到新台幣17.45兆元再創新高，估台積電一檔股票21日上漲26元，就貢獻台股大盤指數約222點。

聯發科盤中也再創新高價935元，終場也收在934元，漲幅7.1％。

觀察21日外資買超個股排名，根據台灣證交所統計，前3名都是半導體個股，聯電排名第1，外資買超達3萬9,314張，友達排名第2，外資買超1萬9,419張，華邦電排名第3，外資買超1萬6,458張。

台積電和聯發科21日股價均再創新天價，不過外資法人21日僅買超聯發科1,952張，外資持續賣超台積電1萬7,915張，台積電成為外資21日賣超個股第1名，累計連續2個交易日外資賣超台積電2萬3,370張；航運股陽明排名第2，外資21日賣超1萬1,920張。

法人指出，國際股市持續攀高，台股維持延5日線約15,813點上揚，短線仍可留意半導體、IC設計、5G相關題材，但台股市場資金有過度集中跡象，不宜過度追高。

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