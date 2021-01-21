外資買超20億 神山勇 台股戰16,300

外資等3大法人周四合計買超33.32億元。包括外資與陸資單日買超20.8億元，投信法人賣超7.77億元及自營商買超20.3億元。

台股護國神山台積電今再上演開低走高大驚奇，盤中最高點679元，與收盤價673元皆再寫歷史新頁；另外，護國神山2.0的聯發科周四也首登900元之上，盤中最高點935元及收盤價934元，同步創歷史新天花板。

同時間，台積電相關供應鏈家登、帆宣同樣雙雙漲停，使盤面上半導體族群多見賢思齊，並刺激被動元件、PCB載板及IC設計等電子股強攻，激勵集中交易市場開高走高，大漲347.59點。

加權股價指數正式突破萬六大關，也首破16,100點，而盤中高點16,238點，與收盤指數16,153.77點，又是雙創歷史新高榮景。單日漲幅2.2%，成交3,552.57億元。

目前看起來，大盤在歷史高檔區的個股走勢，似有愈呈強者恆強及弱者恆弱格局。簡單的說，就是弱勢股持續被法人調節或棄守，強勢股卻持續被大股東、法人等捧上天，此兩極化走勢，也是大盤在歷史高檔前所未見架構。因此，不少市場老手，據悉，已陸續選擇出清持股，退場觀望，這狀況也意外促成檯面上「軋空手」榮面。

櫃買市場方面，短線生技、紡纖、化學、電機與觀光等類股指數逆勢下挫，但無礙盤勢開高趨堅，在電腦、光電與半導體等族群領軍電子股強攻，加上鋼鐵、營建及航運等類股輔攻，使終場指數收漲0.68%，報184.23點，成交700.87億元。

業內人士指出，金融股與塑化等傳產股普遍攻堅乏力，顯示市場資金確有集中電子股運作跡象，而台積電、聯發科等台股護國神山群（也泛指高價電子）短期高檔攻堅，到底花落何處？仍無法預測。

但值得注意者，係股王大立光在高檔已初設障礙，只要大立光股價在高檔停滯不前，則高價股終有鍋蓋，如股后矽力-KY近日在高檔的漲勢，已見明顯收歛。這是股價倫理仍需堅守的立場，即便矽力日前或稍有突破，唯高處不勝寒，反而易造成落袋為安避險心理，不宜輕忽。

業內人士表示，大盤短線在台積電、聯發科與聯電等半導體股持續強攻下，高檔或仍暫勿預設立場；在資金牽引效應下，預期電子股短期未走疲之前，傳產與金融之極短線操作，或仍暫宜保守與低調。

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