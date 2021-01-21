歡慶美國迎新時代 21檔「登」高一呼

台股今（21日）加權股價指數收盤報16,153.77點，漲347.59點，漲幅2.20％，成交量為3,552.56億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計愛普、京鼎 、西勝、艾華等21檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有35檔，前10名有愛普 (6531)、京鼎 (3413)、騰輝電子-KY (6672)、耀登 (3138)、毛寶 (1732)、大銀微系統 (4576)、鉅祥 (2476)、直得 (1597)、勝德 (3296)以上皆漲停，另還有全球 (4540)，此外，帆宣 (6196)、華紙 (1905)也漲停。

今日有17檔個股超過5％跌幅，跌幅前10名為天瀚 (6225)、立德 (3058)、淘帝-KY (2929)、上曜 (1316)、資通 (2471)、越南控-DR (9110)、聯傑 (3094)、偉詮電 (2436)、華上 (6289)、大飲 (1213)。

上市成交量前10名個股依序為長榮 (2603)、聯電 (2303)、陽明 (2609)、群創 (3481)、友達 (2409)、華邦電 (2344)、廣宇 (2328)、京元電子 (2449)、彩晶 (6116)、凌陽 (2401)。

上櫃有34檔5％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停有西勝 (3625)、艾華 (6204)、風青 (2061)、生華科 (6492)、家登 (3680)、公準 (3178)、耀勝 (3207)、優群 (3217)、閎康 (3587)、中美實 (4702)。

今日上櫃有12檔股票有5％以上的跌幅，跌幅前10名依序為跌停的世紀 (5314)、泰偉 (3064)、鴻碩 (3092)江興鍛、(4528)、康呈 (6236)、臺龍 (6246)、新復興 (4909)、樂斯科 (6662)、志嘉 (5529)、合正 (5381)。

上櫃成交量前10名為欣銓 (3264)、漢磊 (3707)、驊訊 (6237)、合晶 (6182)、富強鑫 (6603)、鴻碩 (3092)、光洋科 (1785)、中光電 (5371)、精材 (3374)、金居 (8358)。

延伸閱讀

1/21上市、櫃企業營運快報

1/21盤中焦點股 重點摘要

聯發科天璣護身 外資齊叫好 上看1,100元

貨櫃三雄重新啟航 陽明盤中觸及漲停