聯發科天璣護身 外資齊叫好 上看1,100元

聯發科（2454）旗艦天璣1200、天璣1100出爐，外資齊聲看好，其中又以亞系外資最為賞臉，將目標價提升到1100元、維持買進評等。

美系外資表示，聯發科推出全新5G SoC旗艦天璣1200、天璣1100，採用台積電6奈米製程，在CPU、5G以及照相功能上象徵有意義的效能提升，且聯發科挾價格優勢，預計今年有機會拿到來自於小米、Oppo、Vivo和Realme的訂單，儘管高通仍可能在旗艦晶片中處於領先地位，但聯發科顯然正在縮小差距，估計高通S888的價格可能為120美元，而聯發科天璣1200、天璣1100的價格有機會落在60~80美金之間，另外，更看好聯發科2021年下半年還會端出更有意義的旗艦升級的天璣2000，可能使用ARM Cortex X1、台積電（2330）的5奈米製程，對於聯發科在2021年的5G表現持續樂觀。

美系外資表示，聯發科5G SoC2020年出貨量超過4500萬，且公司預計全球5G智能手機出貨量將從2億套成長到5億套，這意味著今年5G的成長曲線非常陡峭，預計大陸5G智慧手機的價格將繼續快速下降，給予目標價950元、維持加碼評等。

另一家美系外資表示，聯發科新旗艦天璣1200使其更確認中高階產品的立足點，期望後續聯發科在中高端市場贏得了更多的市占，並且有可能拿下更多OPPO、vivo、小米的訂單，預計5G SoC將在2021年成為賣方市場，此將推動聯發科利潤率上升，聯發科預計2021年全球5G手機出貨量將超過5億支，惟上游晶圓供應將是關鍵瓶頸，入門級5G手機也使用7奈米製程晶片，但台積電、三星是唯一製造商，這反過來又會導致較低的價格侵蝕，意味著聯發科的利潤率上升，將聯發科目標價由870元調升到1000元、給予買進評等。

還有一家美系外資也看好5G滲透率持續擴大，聯發科2021年持續維持強勁成長態勢，重申「買進」評等，目標價由880元調高至1100元。

歐系外資表示，聯發科的旗艦晶片天璣1200有利於其拿下更多小米、OPPO、Vivo、Realme的訂單，終端產品預計今年第一季底就可以看到，且晶圓產能的限制，反而可以保護了價格和利潤，聯發科在2021年持續樂觀，也估計到2022年，聯發科在榮耀、OPPO、Vivo的市占率將增至約50％，在小米更占60％~70％，在三星中占10~15％，加上4G、3G穩定出貨，以及新興市場的加入，均可以穩定期市占率表現，給予960元目標價、優於大盤評等。

亞系外資表示，預期聯發科第一季度營收季減少約9％，毛利率保持在44％左右，假設2021年5G智能手機滲透率達到47％（2020年為20％），還有榮耀的採購動能加入，預計聯發科2021年5G出貨量達1.89億套，且也看到非手機領域的成長，包括Chromebook、IoT、WiFi、PMIC、LCD電視以及ASIC等，將其目標價由840元調升到1100元、維持買進評等，惟聯發科面對的潛在風險有COVID-19的影響超出預期、終端需求疲軟、更強的競爭/ASP壓力抵消毛利率的成長空間、非智能手機進度變慢以及華為禁令帶來的更大風險。

（時報資訊 王逸芯）

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