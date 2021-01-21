1/21盤前掃描》疫情升溫 11檔抗疫有成
國內本土新冠確診案例再添一起，買盤資金急尋資金避風港，轉入宅經濟、防疫概念股，台股20日包括遊戲、電商物流、便利超商等宅經濟族群股價表現抗跌……
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宅經濟商機夯 11檔概念股抗跌
疫情升溫，民眾在「有錢沒處花」窘境下，「宅經濟」續旺，電商、配送、智慧倉儲、遊戲等概念股出頭…閱讀全文
美股︱拜登就職 3大指創新高 網飛暴漲
在拜登就職、網飛暴漲帶領之下，華爾街股市20日上演慶祝行情，3大指數同步創新高…閱讀全文
傳產股委屈 23檔大股東敲進自家股
為了捍衛自家股價，23家上市櫃公司大股東、董事於大舉敲進自家股票千張以上，非電族群占了15檔、65％比重，且以傳產股居多…閱讀全文
製管雙雄 2月報價大漲1成
製管大廠美亞、高興昌20日宣布調漲2月份黑鋼管、鍍鋅鋼管及錏板管產品價格，每公噸大漲2,600～4,000元，平均漲幅高達…閱讀全文
專家：比特幣、特斯拉已是大泡沫
根據調查，89％的受訪者認為市場正面臨泡沫，又以美國科技股與比特幣格外顯著，認為後者正接近「極端泡沫」的程度…閱讀全文
誰先攻上500元？ 外資催熱聯詠、瑞昱
高價股愈來愈熱鬧，外資針對基本面最強、人氣最旺的高價IC設計次集團著墨甚深，聯詠、瑞昱各獲青睞…閱讀全文
新一輪千金行情開跑 外資各有所愛
台股有機會衝刺千金者，以精測、聯發科、緯穎呼聲最高，最具千金相；世芯-KY與富邦媒，亦獲部分外資青睞，有條件一搏…閱讀全文
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