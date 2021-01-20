券商去年賺584.56億 登頂

證交所20日公布去（109）年12月全體證券商稅後淨利86.13億元，較上（11）月小幅衰退6.02％，惟全年稅前盈餘衝上600億元大關之上，達669.15億元，年增率50.63％，稅後淨利也首度站上500億元大關，達584.56億元，年成長43.51％，稅前及稅後雙創歷史新高。

證交所指出，去年12月大盤總成交值約6.193兆元，較11月增加28.94％，使證券商經紀手續費收入較上月增加，另12月加權股價指數上漲幅度較11月上漲幅度小，使自營業務淨利較上月衰退43.95％，整體而言，12月全體證券商稅後淨利86.13億元，較月衰退6.02％。

累計去年全年證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長而較前年同期增加61.1％，另去年下半年度加權股價指數上漲幅度，較前（108）年同期上漲幅度成長，使自營業務淨利較前年同期成長4.97％，承銷業務淨利亦較前年同期成長29.35％，全體證券商稅後淨利584.56億元，較前年同期成長43.51％。

若排除去年3月間，因發行認售權證大幅虧損之個別證券商，全體證券商去年稅後淨利為620.88億元，則較前年全年稅後淨利398.02億元大幅成長55.99％。