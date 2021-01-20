華擎出貨給力 迎最旺上半年

華擎（3515）2020年度再交出營收創高、連24個月營收年增的表現，看好今年上半年尚有延續的板卡市場需求，法人預期華擎第一、二季出貨動能將續旺，並迎來歷年最旺的上半年。

法人也樂觀估計，華擎2021全年度主板出貨將再拚增兩位數增長，顯卡亦續以雙位數增幅向上，加上伺服器業務也將逐季增溫，今年營運拚續成長目標可期。

受到CPU、GPU及供應鏈部分元件缺料的問題仍未解，華擎去年第四季出貨動能受到壓抑，單季營收較第二、三季回檔來到43.82億元，但還是輕鬆刷新歷年同期新高紀錄。2020全年度營收179.1億元，年增33.5％，續創歷年新高。

華擎去年第四季表現雖不若法人預期，不過預期PC DIY市場在全球疫情尚未趨緩下，主板、顯卡需求持續熱絡，在出貨動能向後遞延至今年上半年，加上英特爾及超微新平台架構的主板及顯卡新品，仍將陸續拉抬華擎出貨動能增溫，法人預估今年第一季華擎主板出貨將上看兩位數。

素有「妖版」稱號的華擎ASRock主板，慣將旗艦頂規的高階主板以激進的外觀及超頻設計顛覆市場，旗下最新支援第十一代英特爾core 500系列晶片平台的Z590、H570、B560及H510等全線主板新品，亦已在CES 2021展前發布。

新品雖還未上架開賣，華擎官方粉絲團小編近日倒是撿到衝鋒槍，以自家兩年前推出的ASRock X570 Aqua主板設計，對比兩大廠華碩及微星剛在CES 2021展前發布的最新旗艦主板新品ROG Maximus XIII Extreme Glacial及MSI Z590 GOODLEKI，直喊「等了二代，終於有人跟上我們的腳步」，暗指競爭對手的兩款新品在設計上頗有異曲同工之處。

法人預期，今年在主板、顯卡持續有新品上市帶動下，華擎板卡出貨量將再挑戰新高。其中，去年已超標成長、突破415萬片的主板，今年有機會再增長15～20％，至於顯卡則亦將有兩成以上出貨增幅，同時毛利率亦將受惠新品拉升、回到獲利正軌。

另一方面，華擎伺服器業務去年下半年亦一度受到客戶訂單調整，拉貨需求不若原預期強勁，惟預期在客戶庫存調整告一段落、拉貨力道將自今年第一季逐步回溫，加上今年還將有新增的美系客戶訂單挹注新動能，法人預估華擎今年伺服器業務將可望有四成以上的增長力道，續成為華擎營運增溫的主要動能之一。