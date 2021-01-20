訂單喊燒 騰輝Q1業績戰新高

近期原物料漲價、缺料，供應鏈充滿緊張氛圍，客戶端為備齊庫存積極拉高需求，銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）指出，2020年12月起就有感受到客戶端動作積極，而目前1月訂單已爆滿，排程滿到2月去，過年期間將不停機保持生產。

同時因應原料漲價，騰輝已對所有客戶完成第一波的價格調整以反映成本，伴隨訂單大幅增加和成本及時反映，預期對營收、獲利都有立即的正面效益。

法人分析，美元持續弱勢、貴金屬價格不斷攀高，不少業者為預備庫存及提防缺料，2020年末就已經陸續加大下單力度，以騰輝來看，雖然去年第四季營收沒有特別突出，但其實在手訂單一直是優於帳面表現，而現在客戶更用力下單，讓該公司產能持續滿載。

CCL漲價幅度方面，據了解，去年12月下旬開始調漲至1月初，已提高約10～15％，市場預估缺料若持續下去，整體漲價幅度可望達20～25％。法人認為，受惠漲價效益，以及各式應用需求大增，如汽車所需的散熱鋁基板、Mini LED、5G天線等，樂觀看待騰輝首季將淡季不淡，業績甚至有望挑戰新高。

騰輝表示，今年車市明確回溫，且電動車大幅成長，帶動散熱鋁基板訂單快速增加，除原訂單如特斯拉等大量回流，也陸續開發出多家新客戶以及新的散熱應用，如中國電動車銷售冠軍通用五菱宏光Mini等，金屬基板銷售屢創新高。憑藉過往在汽車市場的扎根，去年陸續取得多家PCB客戶認可，並已開始放量增加出貨，騰輝樂觀看待，今年第一季業績表現可望優於預期。

此外，騰輝20日提到，公司預計3月召開董事會擬分配盈餘，過往盈餘分派自上市以來皆逾五成，去年更是配發超過七成，因此股利分配原則將維持不變，並擬定提早發放股利亦能避免匯率波動，惟最終發放金額與時間尚待董事會決議。