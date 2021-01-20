台積獨撐 萬六曇花一現

本土疫情蔓延重創台股，20日早盤台積電一度攻克650元歷史新高價，帶動加權指數重返萬六大關，但資金紛紛抽離中小型及傳產股，多殺多賣壓傾巢而出，指數開高走低，終場下跌71.19點收15,806點，成交值4,286億元，由於資金高度聚集台積電，投資人大喊「賺了指數，賠了差價」。

隨英特爾21日法說會前夕高層走馬換將，市場原先期待英特爾釋出委外代工的消息，恐延後至2月由新任執行長傑辛格宣布，儘管如此，市場在預期台積電尚有利多下，20日無視三大法人聯袂賣超6,297張，仍寫下三大新記錄，包括盤中創650元新高價位、占大盤權重攀高至34.99％歷史新高、市值逼近17兆元，劍指美股臉書躋身為全球市值第八名之位。

20日台股融資券同步大減，融資大減47.69億元達1,932.32億元，融券張數也減少3.72萬張，同創今年來單日最大減幅。此外，代表台股每日漲跌家數差值的騰落指標（ADL）持續下滑，凸顯買盤過度集中停泊電子權值股，元月行情不再如過往雨露均霑。此外，若還原台積電20日貢獻大盤漲點逾176點，台股20日幾乎大跌近250點，股民個個苦不堪言。

元富投顧總經理鄭文賢指出，光台積電、鴻海、聯發科等3檔個股，合計市值比重超過四成，今年以來平均漲幅就高達21.09％，率領集中市場大漲逾千點，反觀櫃買指數卻毫無動靜。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，扣除台積電後，大盤20日跌點高達250點，適逢台指期結算日，以整體盤面結構觀察，並非刻意壓低指數結算，反倒比較偏向農曆年的節前賣壓，法人開始將持股獲利出場，但新台幣匯率並未同步轉貶，顯示資金仍停留場中。

距離2月5日春節封關僅剩12個交易日，根據過去10年資料統計，封關前10日大盤上漲機率為七成，平均漲幅為0.43％，封關當日上漲機率更有八成，平均漲幅0.07％，春節後也往往有紅包行情可期。

然而今年以來中小型股缺乏資金青睞下，市場大多面臨「賺指數、賠價差」的窘境，鄭文賢認為，投資人若要抱股過年可聚焦兩大族群，其一是半導體上中下游及相關業者；其次是高股息、高殖利率個股，當前市場融資水位偏高，建議持股水位保持在五、六成，中性偏多即可。