西勝投資品睿綠能 攻二輪電動車

西勝（3625）日前斥資2.5億元入股品睿綠能，取得近20％股權，與重機代工大廠越南精密並列為品睿前兩大股東，西勝將取得一席董事席次，隨著品睿的二輪電動車即將以自有品牌搶市，西勝將成為主要供應鏈，藉此插旗二輪電動車電池模組市場，搶全球8億輛二輪車商機。

西勝今年首季可望淡季不淡，除二輪電動車新產品挹注外，疫情下掀起Chromebook筆電的換機潮，西勝董事長暨總經理黃宗偉預期換機潮將有續航力，持續看好筆電2021年的能見度，法人據此推估，西勝今年營收可望大幅成長20～30％，不排除挑戰歷史新高紀錄，非IT營收比重將首站2位數，今年可望重返獲利。

品睿綠能資本額約5.2億元，西勝入股後，持股近20％，僅次於越南精密持股的30％，居第二大股東，依照其持股比率，西勝可望取得品睿一席董事席次，品睿將從歐洲以自有品牌「ottobike」出發，規劃全年出貨量挑戰5,000～6,000台，盼今年損益兩平，並規劃2023年IPO。

品睿第一大股東越南精密來頭不小，雖為非上市公司，但是在越南已扎根26年，每年獲利平均達一個股本，專注於二輪車組裝代工，在車架、車子組裝上擁有技術底子，大股東背景有利於西勝、品睿合攻二輪電動車、微型車市場。

黃宗偉強調，品睿不是新創公司，而是一家在二輪電動車設計耕耘已久、有底氣的公司，擁有設計、車輛工程、整車控制、馬達控制技術，公司也轉投資電動馬達、電控系統，因此西勝投資的是一個完整的「造車平台」，西勝希望藉此從純OEM轉型至ODM，加速拓展非IT領域。

品睿總經理許理彥則表示，全球二輪車的市場規模約8億輛，目前二輪電動車年出貨約80萬輛，滲透率還很低，是一個有百倍成長實力的龐大市場，過去二輪電動車泰半由陸資廠把持，但隨著歐美市場對品質、檔次的要求提升，台灣廠商的能見度大躍進，在二輪車百家爭鳴階段，台廠大有可為。

西勝將成為品睿的戰略夥伴，西勝為此擴建新廠，規劃全新五條全自動化生產線，產能規劃為20萬顆，較西勝現有約4萬顆的產能，大幅成長，西勝將在今年第二季開始交貨。