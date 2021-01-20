橘子力推新作 營運催油門

疫情未歇，橘子集團（6180）董事長劉柏園表示，疫情期間人們大量回到電腦前開機，帶動遊戲橘子2020年端遊占比快速提高，與手機遊戲占比呈現五五波。法人表示，橘子2020年以《天堂M》、《新楓之谷》兩款遊戲為主要動能，全年獲利有望與2019年持平，賺約半個股本。

展望2021年營運，劉柏園表示，產品部分，全年將推出兩～三款新作，上半年重點放在代理手遊《龍之谷》、《彈射世界》，下半年將推出自研的《櫻桃小丸子手遊版》、《便利商店口袋版》，並將重點擺在beanfun!平台，全力衝刺營運。

遊戲橘子2020年營收達106億元，年增9％，主要因《新楓之谷》業績亮麗、且《天堂M》表現持穩所致。《天堂M》推出雖已經滿三年，但人氣仍然相當高，貢獻橘子營收比重約四成，仍是推動橘子獲利的金雞母。

劉柏園表示，2020年受到疫情影響，不少人回到電腦前開機玩遊戲，帶動去年橘子旗下端遊與手機遊戲占比達五比五，產品組合比重較過去健康，預期2021年大格局不變，端遊、手遊比重將與去年相當。

近期韓國NCSOFT旗下重量級手機遊戲《天堂2 M》將在台灣推出，將不由橘子代理，而是由NC Taiwan直接營運。對此，劉柏園表示，《天堂2》一直都是NC Taiwan自行營運，橘子對於《天堂2 M》則保持開放態度，很樂意提供所有可能的協助。

展望2021年營運，橘子第一季推出代理手遊《龍之谷：新世界》，第一周下載數量約30萬，成績符合預期。App Annie排名則顯示，《龍之谷：新世界》在iOS平台上下載排名第9、暢銷排名第35。除該遊戲外，橘子上半年也規劃推出《彈射世界》。

下半年則將以自研發產品為主，包括《櫻桃小丸子手遊版》、《便利商店口袋版》，預期推出時間將落在第三季，另外還有一款自研的手遊產品，加入大量台灣本地元素，亦預期於下半年推出。