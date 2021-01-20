永冠2024台陸泰年產能衝25萬噸

鑄件大廠永冠-KY（1589）受惠風電類再生能源鑄件需求殷切，預計今年出貨量可年成長5％～10％，全年出貨噸數目標上看18.5萬～19.5萬噸，持續創下新高。



此外，台中港區新廠已取得建照，預計2022年第二季試量產，中期目標2024年台灣、大陸及泰國三地工廠年產能攀升至25萬噸以上。



永冠去年第四季出貨噸數及合併營收均創單季新高，第四季獲利雖遭新台幣匯率升值侵蝕，但仍可優於第三季EPS的1.94元。今年第一季雖有農曆年假，不過客戶需求殷切，決定將年假從二週縮短為一週，出貨目標為5萬噸以上。



永冠20日線上法說會宣佈，永冠台中港區新廠本周拿到建照，預計2022年第二季試量產，至於原本規劃泰國廠2021年動工，基於泰國政府延長優惠期限，將延後至2022年動工興建、2024年完工，初步估計投資金額至少達10億泰銖。



永冠表示，等今年中泰國廠投資金額拍板定案，才會決定是否再度募資；公司目前全產能為20萬噸，中期目標是2024年台灣、大陸及泰國三地工廠年產能攀升至25萬噸以上。



永冠指出，全球風電產業景氣持續復甦，再生能源鑄件需求殷切，帶旺永冠去年出貨噸數17.6萬噸，也成為未來一～二年營運成長動能，預估2021年風電需求旺盛及其他產業復甦，預計出貨量可年成長5％～10％，全年出貨噸數目標上看18.5萬～19.5萬噸、續創新高。



永冠去年第四季出貨噸數及合併營收均創單季史上新高，法人關切近期大陸生鐵及廢鐵等原物料行情飆漲，是否影響永冠今年財務。



永冠表示，公司早在漲價前已先備原物料至3月底，第二季獲利則要看全產品能否順利漲價。永冠已向風電、注塑機及產業機械客戶通知調漲報價，平均漲幅5％。



永冠表示，去年營收及獲利均優於前年，今年發放年終獎金將比去年好。今年第一季適逢農曆年，出貨噸數及合併營收可望維持去年第三季水準，第一季出貨噸數目標5萬噸以上。