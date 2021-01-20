漲價、產能全開 華紙Q1盈面大

原物料價格、運費連月追高，加上大陸紙漿期貨盤熱炒助漲，國內林漿紙一條龍大廠華紙（1905）也扛不住成本壓力，再次適度調漲紙張價格，累計近四個月，包裝用紙上漲約10％、文化用紙上漲3～5％、特殊紙張上漲5～10％，有助營運提升。



此外，在疫後經濟率先復甦拉貨下，華紙已產能全開搶市；法人估，華紙去年第四季可望轉盈，今年第一季「盈」面機會大。



華紙專注於產品轉型，兵分兩路進軍高毛利特殊紙市大有斬獲，一是以紙張全面搶攻非塑商機，近期紙吸管西進大陸搶占禁塑令商機，在全面限塑的海南島，單月出貨量持續高達3、4億支，遠超過台灣銷量；另一是提高豐光紙等特化材料銷售占比，搶搭筆電等顯示器商機。



華紙去年第四季營收50億元，12月營收18.15億元、年增2.49％，雙雙站上去年最高點，全年營收186.17億元，年減幅收斂至10％。累計前三季虧損2.15億元，每股虧損0.2元。



華紙形容，目前國際原物料與散裝船運費行情每分鐘都在變化，已超出傳統景氣循環的邏輯。國際木片價格去年第四季採購價增近30％，國際漿價從去年10月起漲，今年更是驚驚漲，1月短纖漿價每噸上漲50美元，長纖漿價每噸更上漲80～100美元，加上搶櫃、缺櫃墊高運費，目前其他原物料在成本上也大幅上升10～15％。



除了原物料漲勢不止，國際庫存下降到平均值並持續下行，大陸漿價期貨盤炒作等三大國際因素，都是助長價格上漲原因。法人表示，由於華紙至今紙張漲幅尚未完全反映成本漲幅，加上2月國際漿價仍看漲，3月會不會喊漲有待觀察。



華紙不「紙」這樣，新購入桃園市觀音工業區塗布廠，規劃非塑材料終端產品研發生產基地及倉儲轉運中心，可生產取代塑膠的工業包材，預計第二季運轉，是華紙轉型為生物材料公司的轉戾點；花蓮廠也將投入數億元建新廠，利用製漿優勢生產全循環終端產品，搶攻市場更大的非塑工業包材。